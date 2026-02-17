Рейтинг@Mail.ru
В ДНР осудили женщину, планировавшую поджечь здание суда - РИА Новости, 17.02.2026
19:08 17.02.2026
В ДНР осудили женщину, планировавшую поджечь здание суда
В ДНР осудили женщину, планировавшую поджечь здание суда
В ДНР осудили женщину, планировавшую поджечь здание суда
Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы Марию Гринь, которая вступила в нацбат "Азов"* (запрещенная в РФ террористическая организация)... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T19:08:00+03:00
2026-02-17T19:08:00+03:00
россия
донецк
донецкая народная республика
служба безопасности украины
происшествия
Новости
россия, донецк, донецкая народная республика, служба безопасности украины, происшествия
Россия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Служба безопасности Украины, Происшествия
В ДНР осудили женщину, планировавшую поджечь здание суда

Суд приговорил к 20 годам фигурантку, планировавшую поджечь суд в Донецке

© Fotolia / Corgarashu Правосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Fotolia / Corgarashu
Правосудие. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 фев - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы Марию Гринь, которая вступила в нацбат "Азов"* (запрещенная в РФ террористическая организация) и планировала поджечь здание Кировского суда Донецка ДНР, сообщает пресс-служба суда.
По его данным, в июне 2024 года Гринь вышла на сотрудника службы безопасности Украины и, согласившись сотрудничать, получила от него задание собрать информацию о расположении объектов и личного состава Вооруженных Сил РФ, дислоцирующихся на территории ДНР. Собрав данные о размещении мотострелковой дивизии Минобороны РФ, а также сфотографировав автомобили сотрудников УМВД России "Донецкое" и Кировского межрайонного суда Донецка, она передала информацию СБУ. Позже Гринь записала видео, на котором приносит присягу на фоне эмблемы батальона "Азов"*, а затем прошла обучение по обращению с опасными веществами и предметами.
Суд оставил в СИЗО депутата ДНР Бондаренко, обвиняемую в растрате
21 января, 11:13
21 января, 11:13
В начале июля она купила компоненты и изготовила легковоспламеняющуюся жидкость, которую разлила в шесть стеклянных бутылок. 13 июля Гринь подъехала к зданию Кировского межрайонного суда Донецка ДНР, чтобы его поджечь, однако была задержана сотрудниками правоохранительных органов.
Уголовное дело было возбуждено по статьям о государственной измене, участии в деятельности террористической организации, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и покушении на теракт.
"В соответствии с приговором суда подсудимая признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Приговор в законную силу еще не вступил.
* Организация признана террористической и запрещена в России.
В ДНР будут судить наемника из Израиля, воевавшего на стороне ВСУ
В ДНР будут судить наемника из Израиля, воевавшего на стороне ВСУ
Вчера, 16:24
 
РоссияДонецкДонецкая Народная РеспубликаСлужба безопасности УкраиныПроисшествия
 
 
