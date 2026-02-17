В ДНР осудили женщину, планировавшую поджечь здание суда

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 фев - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы Марию Гринь, которая вступила в нацбат "Азов"* (запрещенная в РФ террористическая организация) и планировала поджечь здание Кировского суда Донецка ДНР, сообщает Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы Марию Гринь, которая вступила в нацбат "Азов"* (запрещенная в РФ террористическая организация) и планировала поджечь здание Кировского суда Донецка ДНР, сообщает пресс-служба суда.

По его данным, в июне 2024 года Гринь вышла на сотрудника службы безопасности Украины и, согласившись сотрудничать, получила от него задание собрать информацию о расположении объектов и личного состава Вооруженных Сил РФ , дислоцирующихся на территории ДНР . Собрав данные о размещении мотострелковой дивизии Минобороны РФ, а также сфотографировав автомобили сотрудников УМВД России "Донецкое" и Кировского межрайонного суда Донецка , она передала информацию СБУ . Позже Гринь записала видео, на котором приносит присягу на фоне эмблемы батальона "Азов"*, а затем прошла обучение по обращению с опасными веществами и предметами.

В начале июля она купила компоненты и изготовила легковоспламеняющуюся жидкость, которую разлила в шесть стеклянных бутылок. 13 июля Гринь подъехала к зданию Кировского межрайонного суда Донецка ДНР, чтобы его поджечь, однако была задержана сотрудниками правоохранительных органов.

Уголовное дело было возбуждено по статьям о государственной измене, участии в деятельности террористической организации, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и покушении на теракт.

"В соответствии с приговором суда подсудимая признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Приговор в законную силу еще не вступил.