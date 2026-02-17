https://ria.ru/20260217/dnr-2075047806.html
В ДНР осудили женщину, планировавшую поджечь здание суда
В ДНР осудили женщину, планировавшую поджечь здание суда - РИА Новости, 17.02.2026
В ДНР осудили женщину, планировавшую поджечь здание суда
Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы Марию Гринь, которая вступила в нацбат "Азов"* (запрещенная в РФ террористическая организация)... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T19:08:00+03:00
2026-02-17T19:08:00+03:00
2026-02-17T19:08:00+03:00
россия
донецк
донецкая народная республика
служба безопасности украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_9538ede87f695ff289ef66480786d304.jpg
https://ria.ru/20260121/bondarenko-2069258455.html
https://ria.ru/20260217/naemnik-2074992494.html
россия
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_128:0:1873:1309_1920x0_80_0_0_fb3942cea9017ac1fb63c4a1bd49abc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецк, донецкая народная республика, служба безопасности украины, происшествия
Россия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Служба безопасности Украины, Происшествия
В ДНР осудили женщину, планировавшую поджечь здание суда
Суд приговорил к 20 годам фигурантку, планировавшую поджечь суд в Донецке
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 фев - РИА Новости.
Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы Марию Гринь, которая вступила в нацбат "Азов"* (запрещенная в РФ террористическая организация) и планировала поджечь здание Кировского суда Донецка ДНР, сообщает пресс-служба
суда.
По его данным, в июне 2024 года Гринь вышла на сотрудника службы безопасности Украины
и, согласившись сотрудничать, получила от него задание собрать информацию о расположении объектов и личного состава Вооруженных Сил РФ
, дислоцирующихся на территории ДНР
. Собрав данные о размещении мотострелковой дивизии Минобороны РФ, а также сфотографировав автомобили сотрудников УМВД России "Донецкое" и Кировского межрайонного суда Донецка
, она передала информацию СБУ
. Позже Гринь записала видео, на котором приносит присягу на фоне эмблемы батальона "Азов"*, а затем прошла обучение по обращению с опасными веществами и предметами.
В начале июля она купила компоненты и изготовила легковоспламеняющуюся жидкость, которую разлила в шесть стеклянных бутылок. 13 июля Гринь подъехала к зданию Кировского межрайонного суда Донецка ДНР, чтобы его поджечь, однако была задержана сотрудниками правоохранительных органов.
Уголовное дело было возбуждено по статьям о государственной измене, участии в деятельности террористической организации, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и покушении на теракт.
"В соответствии с приговором суда подсудимая признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Приговор в законную силу еще не вступил.
* Организация признана террористической и запрещена в России.