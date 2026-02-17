Рейтинг@Mail.ru
В Приднестровье рассказали о ситуации на реке Днестр - РИА Новости, 17.02.2026
22:33 17.02.2026
В Приднестровье рассказали о ситуации на реке Днестр
Ситуация на реке Днестр критическая из-за загрязнения сточными водами из городов Молдавии, сообщил во вторник глава министерства сельского хозяйства... РИА Новости, 17.02.2026
в мире
молдавия
кишинев
днестр
в мире, молдавия, кишинев, днестр
В мире, Молдавия, Кишинев, Днестр
В Приднестровье рассказали о ситуации на реке Днестр

Глава Минсельхоза ПМР Паламарчук заявил о критической ситуации на реке Днестр

ТИРАСПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости. Ситуация на реке Днестр критическая из-за загрязнения сточными водами из городов Молдавии, сообщил во вторник глава министерства сельского хозяйства Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Игорь Паламарчук.
"Проблема состояния нашей реки напрямую связана с теми загрязняющими факторами, которые наблюдаются уже на протяжении последних лет, в том числе связаны со сточными водами, ненадлежащей очисткой выбросов в реку со стороны правого берега", - сказал Паламарчук в эфире телеканала "ТСВ".
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Кишинев не ведет содержательный диалог с Приднестровьем, заявил Додон
16 февраля, 15:26
Глава минсельхоза ПМР обратил внимание на то, что с каждым годом результаты лабораторных проб воды из реки становятся всё хуже: в Днестре находят фекалии, сальмонеллу и кишечные вирусы. По его словам, Приднестровье призывает Молдавию возобновить работу очистных сооружений.
"Выступаем с критикой того, что действующий подход, заключающийся в исключительном мониторинге ситуации, он недостаточен. Более того, с моей стороны было обозначено, что данная ситуация, она критическая… Коллегам из Кишинева было обозначено, что не нужно бояться признавать несостоятельность действий и политики, выбранной в этой части. Нужно брать на себя ответственность", - отметил Паламарчук.
Он также добавил, что решать экологические проблемы Кишинёв и Тирасполь должны вне политики и призвал молдавскую сторону чаще встречаться по этому вопросу и проводить необходимые консультации.
"Мы предоставляем друг другу информацию о ходе деятельности и принятых мерах по тем или иным направлениям. И сегодня можно говорить, что Приднестровье не согласилось с позицией о достаточности тех мер, которые принимает сегодня Кишинев, в том числе с поддержкой своих европейских коллег", - подытожил Паламарчук.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Киев предлагал Санду силой "решить вопрос" Приднестровья, заявил Додон
14 февраля, 05:12
 
В миреМолдавияКишиневДнестр
 
 
