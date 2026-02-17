Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 25 военных в зоне действий "Днепра" за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17.02.2026
ВСУ потеряли более 25 военных в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ за сутки потеряли более 25 военных и восемь авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.02.2026
Украинский военный
Украинский военный. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 25 военных и восемь авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"Уничтожены более 25 военнослужащих ВСУ, восемь автомобилей и склад материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка и Орехов Запорожской области.
