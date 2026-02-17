https://ria.ru/20260217/dnepr-2074921173.html
ВСУ потеряли более 25 военных в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ за сутки потеряли более 25 военных и восемь авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T12:08:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
