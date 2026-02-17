Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев покинул Женеву после переговоров с США - РИА Новости, 17.02.2026
23:35 17.02.2026
Дмитриев покинул Женеву после переговоров с США
Дмитриев покинул Женеву после переговоров с США
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев уехал из Женевы после переговоров с американцами, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T23:35:00+03:00
2026-02-17T23:35:00+03:00
в мире
сша
россия
кирилл дмитриев
стив уиткофф
джаред кушнер
в мире, сша, россия, кирилл дмитриев, стив уиткофф, джаред кушнер
В мире, США, Россия, Кирилл Дмитриев, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер
Дмитриев покинул Женеву после переговоров с США

РИА Новости: Дмитриев покинул Женеву после переговоров с представителями США

Кирилл Дмитриев. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 17 фев - РИА Новости. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев уехал из Женевы после переговоров с американцами, передает корреспондент РИА Новости.
После контакта с американскими представителями Дмитриев покинул город.
Новый раунд переговоров между РФ, США и Украиной проходит в Женеве 17-18 февраля. Со стороны США в переговорах принимают участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять президента США Джаред Кушнер, а также министр армии США Дэниел Дрисколл и главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.
Дмитриев не входил в состав российской делегации, участвующей в трехсторонних переговорах с Украиной.
