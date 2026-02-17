https://ria.ru/20260217/dmitriev-2075077854.html
Дмитриев покинул Женеву после переговоров с США
Дмитриев покинул Женеву после переговоров с США
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев уехал из Женевы после переговоров с американцами, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T23:35:00+03:00
2026-02-17T23:35:00+03:00
2026-02-17T23:35:00+03:00
в мире
сша
россия
кирилл дмитриев
стив уиткофф
джаред кушнер
сша
россия
Дмитриев покинул Женеву после переговоров с США
