Дмитриев не стал комментировать итоги переговоров с США в Женеве
23:17 17.02.2026 (обновлено: 23:21 17.02.2026)
Дмитриев не стал комментировать итоги переговоров с США в Женеве
Дмитриев не стал комментировать итоги переговоров с США в Женеве
2026-02-17T23:17:00+03:00
2026-02-17T23:21:00+03:00
Дмитриев не стал комментировать итоги переговоров с США в Женеве

ЖЕНЕВА, 17 фев - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев не стал комментировать итоги переговоров с США перед отъездом из Женевы.
"Извините, мы ничего не комментируем", - сказал Дмитриев корреспонденту РИА Новости.
Спецпредставитель президента РФ во вторник провел встречу с американцами в Женеве.
Дмитриев не входил в состав российской делегации, участвующей в трехсторонних переговорах с Украиной в Женеве 17-18 февраля. Со стороны США в делегацию входили в том числе посланник президента Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
Дмитриев, возглавляющий российскую часть рабочей группы Россия - США по экономическим вопросам, сфокусирован на двусторонних отношениях с США.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
