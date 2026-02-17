Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев прибыл в Женеву для встречи с американцами, сообщил источник - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:31 17.02.2026 (обновлено: 11:36 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/dmitriev-2074907031.html
Дмитриев прибыл в Женеву для встречи с американцами, сообщил источник
Дмитриев прибыл в Женеву для встречи с американцами, сообщил источник - РИА Новости, 17.02.2026
Дмитриев прибыл в Женеву для встречи с американцами, сообщил источник
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прибыл в Женеву, где проведет встречу с американцами, заявил РИА Новости источник. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T11:31:00+03:00
2026-02-17T11:36:00+03:00
женева (город)
россия
кирилл дмитриев
в мире
сша
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2532d8677837025fa40b8e6464b0f87c.jpg
https://ria.ru/20260217/glava-2074908637.html
женева (город)
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_edaf44885148523b5fcf469c6fc50114.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
женева (город), россия, кирилл дмитриев, в мире, сша, мирный план сша по украине
Женева (город), Россия, Кирилл Дмитриев, В мире, США, Мирный план США по Украине
Дмитриев прибыл в Женеву для встречи с американцами, сообщил источник

РИА Новости: Дмитриев прибыл в Женеву для встречи с американцами

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прибыл в Женеву, где проведет встречу с американцами, заявил РИА Новости источник.
"Он уже в Женеве", - сказал собеседник агентства.
Сам Дмитриев также опубликовал в соцсетях фото из машины, сопроводив ее песней "Ночи в Женеве".
Дмитриев, возглавляющий российскую часть рабочей группы Россия-США по экономическим вопросам, сфокусирован на двусторонних отношениях с США. Он не входит в состав российской делегации, участвующей в трехсторонних переговорах с Украиной в Женеве 17-18 февраля.
Фото, опубликованное Кириллом Дмитриевым - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Дмитриев опубликовал фото с песней "Ночи в Женеве"
Вчера, 11:35
 
Женева (город)РоссияКирилл ДмитриевВ миреСШАМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала