Дмитриев прибыл в Женеву для встречи с американцами, сообщил источник
Дмитриев прибыл в Женеву для встречи с американцами, сообщил источник - РИА Новости, 17.02.2026
Дмитриев прибыл в Женеву для встречи с американцами, сообщил источник
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прибыл в Женеву, где проведет встречу с американцами, заявил РИА Новости источник. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T11:31:00+03:00
2026-02-17T11:31:00+03:00
2026-02-17T11:36:00+03:00
Дмитриев прибыл в Женеву для встречи с американцами, сообщил источник
