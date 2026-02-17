В Алтайском крае девушка получила два года колонии за убийство младенца

БАРНАУЛ, 17 фев – РИА Новости. Семнадцатилетнюю девушку, изрубившую своего новорожденного ребенка канцелярским ножом, приговорили к 2 годам колонии в Алтайском крае, сообщили журналистам в СУСК РФ по региону.

"Собранные… доказательства признаны достаточными для вынесения приговора 17-летней жительнице города Барнаула . Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка)", - говорится в сообщении

Следствием и судом установлено, что девушка длительное время скрывала свою беременность от окружающих. Утром 10 октября 2025 года после того, как родители ушли на работу, она дома родила здорового мальчика.