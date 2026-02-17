https://ria.ru/20260217/devushka-2074961352.html
В Алтайском крае девушка получила два года колонии за убийство младенца
БАРНАУЛ, 17 фев – РИА Новости. Семнадцатилетнюю девушку, изрубившую своего новорожденного ребенка канцелярским ножом, приговорили к 2 годам колонии в Алтайском крае, сообщили журналистам в СУСК РФ по региону.
"Собранные… доказательства признаны достаточными для вынесения приговора 17-летней жительнице города Барнаула
. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ
(убийство матерью новорожденного ребенка)", - говорится в сообщении
.
Следствием и судом установлено, что девушка длительное время скрывала свою беременность от окружающих. Утром 10 октября 2025 года после того, как родители ушли на работу, она дома родила здорового мальчика.
"Через несколько часов фигурантка канцелярским ножом нанесла более 30 ударов в грудную клетку и шею новорожденного, от которых он скончался на месте происшествия. После содеянного злоумышленница завернула тело мальчика в полиэтиленовый пакет и выкинула на участке местности вблизи водоема… Подсудимую (приговорили - ред.) к 2 годам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии", - сообщает СУСК.