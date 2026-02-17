Рейтинг@Mail.ru
В Алтайском крае девушка получила два года колонии за убийство младенца - РИА Новости, 17.02.2026
14:38 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/devushka-2074961352.html
В Алтайском крае девушка получила два года колонии за убийство младенца
В Алтайском крае девушка получила два года колонии за убийство младенца - РИА Новости, 17.02.2026
В Алтайском крае девушка получила два года колонии за убийство младенца
Семнадцатилетнюю девушку, изрубившую своего новорожденного ребенка канцелярским ножом, приговорили к 2 годам колонии в Алтайском крае, сообщили журналистам в... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T14:38:00+03:00
2026-02-17T14:38:00+03:00
происшествия
россия
алтайский край
барнаул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474176_0:96:2784:1662_1920x0_80_0_0_b8190601beeae55263de603f74b09f88.jpg
https://ria.ru/20260216/ubiystvo-2074703260.html
россия
алтайский край
барнаул
происшествия, россия, алтайский край, барнаул
Происшествия, Россия, Алтайский край, Барнаул
В Алтайском крае девушка получила два года колонии за убийство младенца

В Барнауле девушка получила два года колонии за убийство новорожденного ножом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
БАРНАУЛ, 17 фев – РИА Новости. Семнадцатилетнюю девушку, изрубившую своего новорожденного ребенка канцелярским ножом, приговорили к 2 годам колонии в Алтайском крае, сообщили журналистам в СУСК РФ по региону.
"Собранные… доказательства признаны достаточными для вынесения приговора 17-летней жительнице города Барнаула. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка)", - говорится в сообщении.
Следствием и судом установлено, что девушка длительное время скрывала свою беременность от окружающих. Утром 10 октября 2025 года после того, как родители ушли на работу, она дома родила здорового мальчика.
"Через несколько часов фигурантка канцелярским ножом нанесла более 30 ударов в грудную клетку и шею новорожденного, от которых он скончался на месте происшествия. После содеянного злоумышленница завернула тело мальчика в полиэтиленовый пакет и выкинула на участке местности вблизи водоема… Подсудимую (приговорили - ред.) к 2 годам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии", - сообщает СУСК.
Задержание одного из обвиняемых в убийстве девочки в 2006 году в Челябинске - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
В Челябинске раскрыли убийство девочки, совершенное 19 лет назад
16 февраля, 14:23
16 февраля, 14:23
 
ПроисшествияРоссияАлтайский крайБарнаул
 
 
