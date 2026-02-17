Рейтинг@Mail.ru
01:32 17.02.2026
Врач назвал признаки депрессивного состояния
общество
павел хорошев
дальневосточный федеральный университет
здоровье - общество
павел хорошев, дальневосточный федеральный университет
Общество, Павел Хорошев, Дальневосточный федеральный университет, Здоровье - Общество
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Лень и плохое настроение могут быть признаками депрессивного состояния, а чтение книг, прогулка на свежем воздухе и соблюдение режима сна способны привести в норму работу организма, рассказал РИА Новости медицинский психолог отделения клинической психологии и психотерапии Медицинского комплекса ДВФУ Павел Хороших.
"Депрессивное состояние - это временное изменение функционирования организма, оно может самостоятельно изменяться и корректироваться… Если человек понимает, что у него часто пониженное настроение, чувство того, что "иногда ничего не хочется делать", лень - это могут быть признаки депрессивного состояния", - сообщил психолог.
Как отметил специалист, хорошие способы помочь себе при депрессивном состоянии - прогулка на свежем воздухе и соблюдение режима сна. Депрессивное состояние, по его словам, может возникать из-за усталости и перегрузки, поэтому необходимо заняться чем-то простым и не требующим много усилий, например, рисованием, чтением книги или прослушиванием музыки.
Как пояснил психолог, организм человека в зимнее время года "впадает в спячку" и переходит в режим экономии энергии, что ведет к снижению уровня серотонина - гормона счастья и витамина D, который выделяется при солнечном свете. Чем короче световой день, тем меньше данного витамина в организме и энергии, из-за этого настроение человека снижается.
Весной же депрессивное состояние может отступать, потому что увеличивается длительность светового дня, и, как следствие, выработка гормона серотонина и витамина D возрастает, а уровень мелатонина падает, что ведет к появлению чувства бодрости и хорошего настроения.
При этом, как подчеркнул Хороших, важно не путать депрессивное состояние с депрессией, поэтому лучше проконсультироваться со специалистом.
"Депрессия - это уже нарушение работы организма, где наблюдаются постоянные непроходящие негативные явления: постоянно сниженное настроение, отсутствие сна, нарушение питания, отсутствие мотивации к любой деятельности", - объяснил он.
Павел Хорошев, Дальневосточный федеральный университет
 
 
