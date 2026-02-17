Рейтинг@Mail.ru
06:13 17.02.2026 (обновлено: 06:25 17.02.2026)
В атомных городах России улучшились демографические показатели
Дарья Буймова
Дарья Буймова
В атомных городах России улучшились демографические показатели

МОСКВА, 17 фев РИА Новости. В атомных городах России улучшилась демография и снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологических патологий, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
"Нам удалось добиться значительного улучшения демографических показателей в атомных городах, существенного снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, включая острые нарушения мозгового и коронарного кровообращения, а также от онкологических патологий. Одновременно фиксируется значительный рост выявляемости этих заболеваний на ранних стадиях", – цитирует ее пресс-служба агентства.
Там пояснили, что ФМБА осуществляет комплексный подход к сохранению и укреплению здоровья почти 1,5 миллиона жителей атомных городов, из которых более 127 тысяч работают во вредных и опасных условиях труда.
До конца 2026 года ведомство планирует создать трехуровневую систему Центров медицины здорового долголетия. Она будет включать кабинеты врача по медицине здорового долголетия в региональных медорганизациях, а также центры медицины здорового долголетия в окружных медицинских центрах ФМБА России с возможностью проведения генетических исследований и дополнительной диагностики.
Помимо этого, будет работать референсный центр по медицине здорового долголетия, оказывающий методическую и консультативную помощь, с возможностью проведения телемедицинских консультаций для региональных организаций и формированием регистра по двум направлениям: потенциальные долгожители и контингент критического жизненного цикла.
