В атомных городах России улучшились демографические показатели

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В атомных городах России улучшилась демография и снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологических патологий, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

"Нам удалось добиться значительного улучшения демографических показателей в атомных городах, существенного снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, включая острые нарушения мозгового и коронарного кровообращения, а также от онкологических патологий. Одновременно фиксируется значительный рост выявляемости этих заболеваний на ранних стадиях", – цитирует ее пресс-служба агентства.

Там пояснили, что ФМБА осуществляет комплексный подход к сохранению и укреплению здоровья почти 1,5 миллиона жителей атомных городов, из которых более 127 тысяч работают во вредных и опасных условиях труда.

До конца 2026 года ведомство планирует создать трехуровневую систему Центров медицины здорового долголетия. Она будет включать кабинеты врача по медицине здорового долголетия в региональных медорганизациях, а также центры медицины здорового долголетия в окружных медицинских центрах ФМБА России с возможностью проведения генетических исследований и дополнительной диагностики.