https://ria.ru/20260217/demografiya-2074846550.html
В атомных городах России улучшились демографические показатели
В атомных городах России улучшились демографические показатели - РИА Новости, 17.02.2026
В атомных городах России улучшились демографические показатели
В атомных городах России улучшилась демография и снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологических патологий, сообщила глава ФМБА... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T06:13:00+03:00
2026-02-17T06:13:00+03:00
2026-02-17T06:25:00+03:00
общество
россия
вероника скворцова
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
хорошие новости
демография
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104981/28/1049812814_0:79:3072:1807_1920x0_80_0_0_a8efbbd1aab5cf8396b9e835b82ae54b.jpg
https://ria.ru/20260109/volodin-2066966612.html
https://ria.ru/20250929/golikova-2045173818.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104981/28/1049812814_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_00a0fe566a82b54c270588a356cde8e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), демография
Общество, Россия, Вероника Скворцова, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Хорошие новости, Демография
В атомных городах России улучшились демографические показатели
Скворцова: демографические показатели в атомных городах улучшились
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В атомных городах России улучшилась демография и снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологических патологий, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
"Нам удалось добиться значительного улучшения демографических показателей в атомных городах, существенного снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, включая острые нарушения мозгового и коронарного кровообращения, а также от онкологических патологий. Одновременно фиксируется значительный рост выявляемости этих заболеваний на ранних стадиях", – цитирует ее пресс-служба агентства.
Там пояснили, что ФМБА
осуществляет комплексный подход к сохранению и укреплению здоровья почти 1,5 миллиона жителей атомных городов, из которых более 127 тысяч работают во вредных и опасных условиях труда.
До конца 2026 года ведомство планирует создать трехуровневую систему Центров медицины здорового долголетия. Она будет включать кабинеты врача по медицине здорового долголетия в региональных медорганизациях, а также центры медицины здорового долголетия в окружных медицинских центрах ФМБА России
с возможностью проведения генетических исследований и дополнительной диагностики.
Помимо этого, будет работать референсный центр по медицине здорового долголетия, оказывающий методическую и консультативную помощь, с возможностью проведения телемедицинских консультаций для региональных организаций и формированием регистра по двум направлениям: потенциальные долгожители и контингент критического жизненного цикла.