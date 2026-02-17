В Энгельсе завели дело из-за гибели десятимесячной девочки в ванне с водой

САРАТОВ, 17 фев - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Энгельсе Саратовской области по факту смерти 10-месячной девочки, сообщает региональное СУСК.

В правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что младенца, по предварительным данным, оставили в наполненной водой ванне одного. Спустя некоторое время мать обнаружила девочку мертвой, приехавшая бригада скорой помощи констатировала её смерть.