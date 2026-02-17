https://ria.ru/20260217/delo-2074969737.html
В Энгельсе завели дело из-за гибели десятимесячной девочки в ванне с водой
В Энгельсе завели дело из-за гибели десятимесячной девочки в ванне с водой - РИА Новости, 17.02.2026
В Энгельсе завели дело из-за гибели десятимесячной девочки в ванне с водой
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Энгельсе Саратовской области по факту смерти 10-месячной девочки, сообщает региональное СУСК. РИА Новости, 17.02.2026
