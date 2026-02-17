https://ria.ru/20260217/delegatsiya-2074998009.html
Появились подробности об американской делегации на переговорах в Женеве
Появились подробности об американской делегации на переговорах в Женеве - РИА Новости, 17.02.2026
Появились подробности об американской делегации на переговорах в Женеве
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, входящие в состав делегации США для переговоров с Россией и Украиной в... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T16:40:00+03:00
2026-02-17T16:40:00+03:00
2026-02-17T16:42:00+03:00
РИА Новости
2026
В мире, США, Россия, Украина, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, НАТО, Мирный план США по Украине, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Появились подробности об американской делегации на переговорах в Женеве
Уиткофф и Кушнер появились на переговорах в Женеве в галстуках и костюмах