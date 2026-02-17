Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности об американской делегации на переговорах в Женеве - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:40 17.02.2026 (обновлено: 16:42 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/delegatsiya-2074998009.html
Появились подробности об американской делегации на переговорах в Женеве
Появились подробности об американской делегации на переговорах в Женеве - РИА Новости, 17.02.2026
Появились подробности об американской делегации на переговорах в Женеве
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, входящие в состав делегации США для переговоров с Россией и Украиной в... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T16:40:00+03:00
2026-02-17T16:42:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
стив уиткофф
джаред кушнер
нато
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074996542_0:55:3444:1992_1920x0_80_0_0_7cc1fcad80704a8f65b92ce10cf4038e.jpg
https://ria.ru/20260217/peregovory-2074995712.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074996542_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_932929abf486d8b9edb3e5c42a741e25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, стив уиткофф, джаред кушнер, нато, мирный план сша по украине, переговоры по украине в женеве — 2026
В мире, США, Россия, Украина, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, НАТО, Мирный план США по Украине, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Появились подробности об американской делегации на переговорах в Женеве

Уиткофф и Кушнер появились на переговорах в Женеве в галстуках и костюмах

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкУчастники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве
Участники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Участники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 17 фев - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, входящие в состав делегации США для переговоров с Россией и Украиной в Женеве, в отличие от прошлого раунда, во вторник появились на переговорах в галстуках и костюмах.
На опубликованных кадрах начала переговоров видно, что делегация США, в которую также вошли министр армии США Дэниел Дрисколл и главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич, выбрала для переговоров официально-деловой стиль.
На предыдущем раунде переговоров, который прошел в начале февраля в Абу-Даби, Уиткофф, Кушнер и Дрисколл были без галстуков.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что трехсторонние переговоры России, США и Украины начались в отеле InterContinental в Женеве. Встречи будут проходить 17-18 февраля.
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Источник рассказал, на каких языках идут переговоры по Украине в Женеве
Вчера, 16:34
 
В миреСШАРоссияУкраинаСтив УиткоффДжаред КушнерНАТОМирный план США по УкраинеПереговоры по Украине в Женеве — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала