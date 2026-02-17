https://ria.ru/20260217/delegatsiya-2074966133.html
Российская делегация выехала из отеля в Женеве
Российская делегация выехала из отеля в Женеве - РИА Новости, 17.02.2026
Российская делегация выехала из отеля в Женеве
Российская делегация выехала с территории отеля, в котором она разместилась в Женеве на время переговоров по Украине, передает во вторник корреспондент РИА... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T14:53:00+03:00
2026-02-17T14:53:00+03:00
2026-02-17T14:55:00+03:00
женева (город)
в мире
россия
дмитрий песков
сша
михаил галузин
владимир мединский
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074980487_0:264:3171:2048_1920x0_80_0_0_9332791904d08cf80d433db98b346fec.jpg
https://ria.ru/20260217/mema-2074940533.html
женева (город)
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074980487_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_36a84ddcd902ac60045deb3605222466.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
женева (город), в мире, россия, дмитрий песков, сша, михаил галузин, владимир мединский, мирный план сша по украине, переговоры по украине в женеве — 2026
Женева (город), В мире, Россия, Дмитрий Песков, США, Михаил Галузин, Владимир Мединский, Мирный план США по Украине, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Российская делегация выехала из отеля в Женеве
РИА Новости: делегация РФ выехала из отеля в Женеве в преддверии переговоров