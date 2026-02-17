Рейтинг@Mail.ru
Российская делегация выехала из отеля в Женеве - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:53 17.02.2026 (обновлено: 14:55 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/delegatsiya-2074966133.html
Российская делегация выехала из отеля в Женеве
Российская делегация выехала из отеля в Женеве - РИА Новости, 17.02.2026
Российская делегация выехала из отеля в Женеве
Российская делегация выехала с территории отеля, в котором она разместилась в Женеве на время переговоров по Украине, передает во вторник корреспондент РИА... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T14:53:00+03:00
2026-02-17T14:55:00+03:00
женева (город)
в мире
россия
дмитрий песков
сша
михаил галузин
владимир мединский
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074980487_0:264:3171:2048_1920x0_80_0_0_9332791904d08cf80d433db98b346fec.jpg
https://ria.ru/20260217/mema-2074940533.html
женева (город)
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074980487_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_36a84ddcd902ac60045deb3605222466.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
женева (город), в мире, россия, дмитрий песков, сша, михаил галузин, владимир мединский, мирный план сша по украине, переговоры по украине в женеве — 2026
Женева (город), В мире, Россия, Дмитрий Песков, США, Михаил Галузин, Владимир Мединский, Мирный план США по Украине, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Российская делегация выехала из отеля в Женеве

РИА Новости: делегация РФ выехала из отеля в Женеве в преддверии переговоров

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкКортеж у отеля "Интерконтиненталь" в Женеве
Кортеж у отеля Интерконтиненталь в Женеве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Кортеж у отеля "Интерконтиненталь" в Женеве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 17 фев - РИА Новости. Российская делегация выехала с территории отеля, в котором она разместилась в Женеве на время переговоров по Украине, передает во вторник корреспондент РИА Новости.
Члены делегации РФ, предположительно, направились к месту проведения переговоров.
Переговоры РФ, США и Украины по украинскому урегулированию пройдут в Женеве 17-18 февраля.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и другие официальные лица.
Отель Интерконтиненталь в Женеве перед началом переговоров представителей России, США и Украины - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
На Западе подняли вопрос о требованиях России перед переговорами в Женеве
Вчера, 13:20
 
Женева (город)В миреРоссияДмитрий ПесковСШАМихаил ГалузинВладимир МединскийМирный план США по УкраинеПереговоры по Украине в Женеве — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала