Украинская делегация прибыла в отель в Женеве на переговоры, пишут СМИ - РИА Новости, 17.02.2026
14:03 17.02.2026
Украинская делегация прибыла в отель в Женеве на переговоры, пишут СМИ
в мире
женева (город)
россия
сша
мирный план сша по украине
украина
в мире, женева (город), россия, сша, мирный план сша по украине, украина
В мире, Женева (город), Россия, США, Мирный план США по Украине, Украина
Украинская делегация прибыла в отель в Женеве на переговоры, пишут СМИ

Отель "Интерконтиненталь" в Женеве, где 17-18 февраля пройдет новый раунд переговоров представителей России, Украины и США
Отель "Интерконтиненталь" в Женеве, где 17-18 февраля пройдет новый раунд переговоров представителей России, Украины и США
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Украинская делегация прибыла в отель InterContinental в Женеве, где, как ожидается, после 14.00 мск пройдет трехсторонняя встреча с Россией и США по вопросу мирного урегулирования, сообщает украинский портал "Новости.Live".
"Украинская делегация уже прибыла в отель InterContinental на трехстороннюю встречу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 февраля подтвердил, что обсуждение урегулирования на Украине продолжится 17-18 февраля. Российскую делегацию в Женеве возглавит помощник президента Владимир Мединский. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер также примут участие во встрече по урегулированию во вторник в Женеве.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Песков рассказал о повестке переговоров по Украине в Женеве
16 февраля, 12:40
 
