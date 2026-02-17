Выставлены на торги два коммерческих помещения в районе Западное Дегунино

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Московские власти выставили на открытые аукционы коммерческие помещения площадью 42,8 и 225,4 квадратного метра на Базовской улице в районе Западное Дегунино, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

По его словам, помещения для бизнеса расположены в современных жилых комплексах в районе Западное Дегунино.

"Первое помещение площадью 42,8 квадратного метра подойдет для открытия малого бизнеса: кафе, пункта выдачи заказов, салона красоты или цветочного магазина. Второй объект площадью 225,4 квадратного метра с двумя отдельными входами создает условия для размещения торгового предприятия, медицинского или образовательного учреждения. Помещения расположены поблизости от остановок общественного транспорта и парковочных зон, что обеспечивает дополнительный комфорт для потенциальных клиентов", — привели в пресс-службе департамента слова Пуртова.

Заявки на участие в торгах будут приниматься до 25 февраля включительно, а аукционы пройдут 4 марта на электронной площадке "Росэлторг". Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе "Торги Москвы" есть вся необходимая информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма продажи.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта города Москвы "Цифровое государственное управление".