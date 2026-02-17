https://ria.ru/20260217/chernyshenko-2074883387.html
Чернышенко рассказал о росте числа иностранных туристов в России за год
Количество иностранных туристов, которые посетили Россию в прошлом году достигло 4,8 миллиона, что на 15% больше уровня годом ранее, сообщил вице-премьер РФ... РИА Новости, 17.02.2026
россия
дмитрий чернышенко
михаил мишустин
туризм
россия
Новости
ru-RU
Чернышенко рассказал о росте числа иностранных туристов в России за год
