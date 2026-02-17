Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко рассказал о росте числа иностранных туристов в России за год
10:29 17.02.2026 (обновлено: 10:32 17.02.2026)
Чернышенко рассказал о росте числа иностранных туристов в России за год
Чернышенко рассказал о росте числа иностранных туристов в России за год - РИА Новости, 17.02.2026
Чернышенко рассказал о росте числа иностранных туристов в России за год
Количество иностранных туристов, которые посетили Россию в прошлом году достигло 4,8 миллиона, что на 15% больше уровня годом ранее, сообщил вице-премьер РФ... РИА Новости, 17.02.2026
россия
дмитрий чернышенко
михаил мишустин
туризм
россия, дмитрий чернышенко, михаил мишустин, туризм
Россия, Дмитрий Чернышенко, Михаил Мишустин, Туризм
Чернышенко рассказал о росте числа иностранных туристов в России за год

Чернышенко: число иностранных туристов в РФ в 2025 году выросло на 15%

Иностранные туристы во время снегопада на Красной площади в Москве
Иностранные туристы во время снегопада на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Иностранные туристы во время снегопада на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Количество иностранных туристов, которые посетили Россию в прошлом году достигло 4,8 миллиона, что на 15% больше уровня годом ранее, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Существенно вырос въездной туризм. Россию посетили 4 миллиона 800 тысяч иностранных туристов. И это плюс 15% к 2024 году", - сказал он, выступая на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами, добавив, что окончательные итоги турпотока за прошлый год будут в апреле.
Вид на корпуса пятизвездочного отеля Anantara Hua Hin Resort & Spa - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Почему российские туристы массово отказываются от отдыха в Таиланде
11 февраля, 17:42
 
РоссияДмитрий ЧернышенкоМихаил МишустинТуризм
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
