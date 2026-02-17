https://ria.ru/20260217/chernyshenko-2074881937.html
Чернышенко рассказал о росте числа турпоездок в России зимой
Чернышенко рассказал о росте числа турпоездок в России зимой - РИА Новости, 17.02.2026
Чернышенко рассказал о росте числа турпоездок в России зимой
Количество туристических поездок по России в зимний сезон составит 33,7 миллиона, что почти на 9% больше уровня годом ранее, заявил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 17.02.2026
