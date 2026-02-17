Чернышенко рассказал о росте числа турпоездок в России зимой

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Количество туристических поездок по России в зимний сезон составит 33,7 миллиона, что почти на 9% больше уровня годом ранее, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко выступая на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.