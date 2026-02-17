Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко рассказал о росте числа турпоездок в России зимой - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:25 17.02.2026 (обновлено: 10:35 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/chernyshenko-2074881937.html
Чернышенко рассказал о росте числа турпоездок в России зимой
Чернышенко рассказал о росте числа турпоездок в России зимой - РИА Новости, 17.02.2026
Чернышенко рассказал о росте числа турпоездок в России зимой
Количество туристических поездок по России в зимний сезон составит 33,7 миллиона, что почти на 9% больше уровня годом ранее, заявил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T10:25:00+03:00
2026-02-17T10:35:00+03:00
россия
дмитрий чернышенко
михаил мишустин
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988739723_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_342f9984d240dcc188cf8b8176cafb5d.jpg
https://ria.ru/20260124/otdykh-2070046104.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988739723_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_86447f0183a71e70ec9489669ed9c753.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий чернышенко, михаил мишустин, туризм
Россия, Дмитрий Чернышенко, Михаил Мишустин, Туризм
Чернышенко рассказал о росте числа турпоездок в России зимой

Чернышенко: число турпоездок в России зимой выросло на 9% за год

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкХрам Покрова на Нерли в поселке Боголюбово Суздальского района
Храм Покрова на Нерли в поселке Боголюбово Суздальского района - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Храм Покрова на Нерли в поселке Боголюбово Суздальского района. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Количество туристических поездок по России в зимний сезон составит 33,7 миллиона, что почти на 9% больше уровня годом ранее, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко выступая на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.
"Зимний туристический сезон идет у нас с ноября по март. Уже сейчас можно сказать, что интерес наших граждан к путешествиям по России стабильно высокий. По предварительным данным, прогнозируем 33 миллиона 700 тысяч турпоездок, это почти на 9% больше, чем в предыдущем зимнем сезоне", - сказал Чернышенко.
Туристы в аэропорту - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Россиянам рассказали, во сколько обойдется комфортный отдых на неделю
24 января, 11:00
 
РоссияДмитрий ЧернышенкоМихаил МишустинТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала