Рейтинг@Mail.ru
В жилом доме в Череповце взорвался газ, есть погибший - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:11 17.02.2026 (обновлено: 10:12 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/cherepovets-2074877925.html
В жилом доме в Череповце взорвался газ, есть погибший
В жилом доме в Череповце взорвался газ, есть погибший - РИА Новости, 17.02.2026
В жилом доме в Череповце взорвался газ, есть погибший
Взрыв бытового газа произошел в квартире одного из домов в Череповце, один человек погиб, еще один пострадал, сообщил мэр города Роман Маслов. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T10:11:00+03:00
2026-02-17T10:12:00+03:00
происшествия
череповец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074875594_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7913f50490af621c2fe17a5f3171f251.jpg
https://ria.ru/20260216/gaz-2074620377.html
череповец
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074875594_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_695cfab298936909bb8f0c2ca4c49d12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, череповец
Происшествия, Череповец
В жилом доме в Череповце взорвался газ, есть погибший

В Череповце при взрыве газа в квартире погиб человек

© Фото : пресс-служба главы города ЧереповцаПоследствия взрыва бытового газа в Череповце
Последствия взрыва бытового газа в Череповце - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Фото : пресс-служба главы города Череповца
Последствия взрыва бытового газа в Череповце
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев - РИА Новости. Взрыв бытового газа произошел в квартире одного из домов в Череповце, один человек погиб, еще один пострадал, сообщил мэр города Роман Маслов.
"В одной из квартир жилого дома по адресу улица Гоголя, 29 произошёл взрыв бытового газа... По предварительным данным... 1 человек погиб... 1 человек пострадал... спасено 11 человек", - написал глава города в своем Telegram-канале.
Как отметил Маслов, в настоящее время открытое горение локализовано и ликвидировано.
Позднее мэр Череповца добавил, что по результатам первичного обследования установлено, что в квартире произошел хлопок. При этом очаг возгорания находился не на кухне.
В результате инцидента отключен газ в 10 квартирах пятиэтажки. Стекла и рамы в окнах не повреждены.
На видео, опубликованным Масловым на его странице в соцсети "ВКонтакте", отмечается, что в результате инцидента погиб 92-летний хозяин квартиры, госпитализирована его дочь.
Последствия хлопка газа в жилом доме в Северском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
В жилом доме в Краснодарском крае прогремел взрыв
16 февраля, 10:12
 
ПроисшествияЧереповец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала