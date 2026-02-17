В жилом доме в Череповце взорвался газ, есть погибший

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев - РИА Новости. Взрыв бытового газа произошел в квартире одного из домов в Череповце, один человек погиб, еще один пострадал, сообщил мэр города Роман Маслов.

"В одной из квартир жилого дома по адресу улица Гоголя, 29 произошёл взрыв бытового газа... По предварительным данным... 1 человек погиб... 1 человек пострадал... спасено 11 человек", - написал глава города в своем Telegram-канале

Как отметил Маслов, в настоящее время открытое горение локализовано и ликвидировано.

Позднее мэр Череповца добавил, что по результатам первичного обследования установлено, что в квартире произошел хлопок. При этом очаг возгорания находился не на кухне.

В результате инцидента отключен газ в 10 квартирах пятиэтажки. Стекла и рамы в окнах не повреждены.