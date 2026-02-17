https://ria.ru/20260217/cherepovets-2074877925.html
В жилом доме в Череповце взорвался газ, есть погибший
В жилом доме в Череповце взорвался газ, есть погибший
Взрыв бытового газа произошел в квартире одного из домов в Череповце, один человек погиб, еще один пострадал, сообщил мэр города Роман Маслов. РИА Новости, 17.02.2026
В жилом доме в Череповце взорвался газ, есть погибший
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев - РИА Новости. Взрыв бытового газа произошел в квартире одного из домов в Череповце, один человек погиб, еще один пострадал, сообщил мэр города Роман Маслов.
"В одной из квартир жилого дома по адресу улица Гоголя, 29 произошёл взрыв бытового газа... По предварительным данным... 1 человек погиб... 1 человек пострадал... спасено 11 человек", - написал глава города в своем Telegram-канале
.
Как отметил Маслов, в настоящее время открытое горение локализовано и ликвидировано.
Позднее мэр Череповца
добавил, что по результатам первичного обследования установлено, что в квартире произошел хлопок. При этом очаг возгорания находился не на кухне.
В результате инцидента отключен газ в 10 квартирах пятиэтажки. Стекла и рамы в окнах не повреждены.
На видео, опубликованным Масловым на его странице в соцсети "ВКонтакте", отмечается, что в результате инцидента погиб 92-летний хозяин квартиры, госпитализирована его дочь.