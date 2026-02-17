Рейтинг@Mail.ru
14:18 17.02.2026
Россияне оставляют безналичные чаевые в 61% заказов в ресторанах
Россияне оставляют безналичные чаевые в 61% заказов в ресторанах
После введения безналичных чаевых россияне оставляют вознаграждения в ресторанах онлайн в 61% заказов, сообщает портал Газета.Ru со ссылкой на исследование...
2026
Россияне оставляют безналичные чаевые в 61% заказов в ресторанах

Россияне оставляют безналичные чаевые в 61% заказов в ресторанах и кафе

Работники ресторана
Работники ресторана
Работники ресторана. Архивное фото
Работники ресторана. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. После введения безналичных чаевых россияне оставляют вознаграждения в ресторанах онлайн в 61% заказов, сообщает портал Газета.Ru со ссылкой на исследование сервиса "Клик" от "Точка Банка".
"Россияне стали чаще оставлять чаевые... После введения безналичных чаевых россияне оставляют вознаграждения в ресторанах онлайн в 61% заказов. Об этом говорится в исследовании сервиса "Клик" от "Точка Банка", которое поступило в редакцию "Газеты.Ru", - говорится в сообщении.
В публикации отмечается, что средний размер безналичных чаевых составляет 6,8% от суммы счета. Анализ данных показывает устойчивую зависимость: с ростом суммы чека увеличивается как процент чаевых, так и доля заказов, в которых гости оставляют вознаграждение. Формирование новой привычки гостей связано не только с удобством безналичных расчетов, но и с поведенческими факторами. Заранее предложенные варианты процента чаевых и интуитивно-понятный интерфейс снижают психологический барьер при оплате. Если раньше все упиралось в наличие купюр, то теперь решение принимается в момент закрытия счета - одним нажатием.
"Если считать тех, кто приходит компанией из несколько человек, то 8 из 10 гостей выражают благодарность сотрудникам в денежной форме. Это говорит о том, что если нет необходимости использовать наличные чаевые, то они перестают быть спонтанным действием. После появления безналичных чаевых общий объем чаевых у работников ресторанов увеличивается в среднем на 81% по сравнению с периодом, когда они получали чаевые только наличными", - приводятся в сообщении слова лидера развития сервиса "Клик" Евгения Николаева.
Эксперт также уточняет, что внедрение системы чаевых через QR-код напрямую повышает доход официантов и делает его более прогнозируемым, создавая дополнительную мотивацию для работы, кроме того, такая система является инструментом удержания сотрудников. Помимо этого, растет скорость обслуживания столов и внимание к гостям.
"По данным Банка России, объем безналичных операций в третьем квартале 2025 года вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем с июля по сентябрь проходило около 243 миллионов таких платежей в день - это более 2800 операций в секунду", - добавляется в материале портала.
