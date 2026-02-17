Рейтинг@Mail.ru
Татьяна Буланова сообщила об отмене концерта в Петропавловске
21:38 17.02.2026
Татьяна Буланова сообщила об отмене концерта в Петропавловске
Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова сообщила, что её концерт в Петропавловске, запланированный на 18 февраля, отменен. РИА Новости, 17.02.2026
Татьяна Буланова сообщила об отмене концерта в Петропавловске

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Татьяна Буланова
Певица Татьяна Буланова. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова сообщила, что её концерт в Петропавловске, запланированный на 18 февраля, отменен.
"Дорогие друзья! С большим сожалением сообщаем, что наш концерт в Петропавловске, запланированный на 18 февраля, отменяется", - написала она в своем Telegram-канале.
Как уточняется, концерт пришлось отменить в связи с техническими работами в местной филармонии.
"Я и весь наш коллектив приносим искренние извинения за доставленные неудобства и разочарование. Мы очень ждали этой встречи с вами. Надеемся на ваше понимание и с нетерпением ждем возможности выступить для вас в будущем", - заключила Буланова.
Янис Тимма и Анна Седокова - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Родные Яниса Тиммы подали в суд на Анну Седокову
