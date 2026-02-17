https://ria.ru/20260217/bulanova-2075067566.html
Татьяна Буланова сообщила об отмене концерта в Петропавловске
Татьяна Буланова сообщила об отмене концерта в Петропавловске
Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова сообщила, что её концерт в Петропавловске, запланированный на 18 февраля, отменен. РИА Новости, 17.02.2026
шоубиз
россия
татьяна буланова
