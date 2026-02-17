"Это свершится при одном условии". Что буддийские монахи предрекли России

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости, Сергей Проскурин. У буддистов наступает Сагаалган — новогодняя пора. Считается, что по двум праздничным неделям можно определить, какими будут следующие 12 месяцев. Монахи с помощью особых расчетов стараются предсказать грядущее. О том, чего ждать России и миру от 2026-го, — в материале РИА Новости.

"С огнем шутки плохи"

По буддийским представлениям, каждому году соответствует особый символ — одно из двенадцати животных. В пару ему идет определенная стихия: вода, огонь, земля, металл или дерево. В 2025-м властвовала Деревянная Змея.

Монахи говорили, что прошедший год был благоприятен для роста и преобразований. Ведь дерево — элемент, который дает подвижность, мягкость, живость, гибкую и уравновешенную созидательную силу.

Но, несмотря на это, на пути каждого всегда встречаются сопротивления. Поэтому во всех делах следовало не просто прилагать усилия, но и руководствоваться умом.

Теперь на смену Деревянной Змее приходит Огненная Лошадь. По просьбе РИА Новости замглавы Буддийской традиционной сангхи России по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО) лама Буда Бадмаев рассказал, чего ждать от хозяйки 2026 года.

"Лошадь или Конь — животное быстрое, резвое, непредсказуемое, всегда несущееся вперед, — объяснил он. — А огонь — стихия, с которой, как известно, шутки плохи. Это значит, что в наступающем году следует быть внимательным, бдительным".

В целом, уточнил духовный лидер, можно сказать, что все будет хорошо. Но при одном условии: если сами люди будут хорошо себя вести.

"Для этого мы должны взрастить в себе понимание того, что происходит вокруг нас. Это духовное единство — с тем, что внутри и вовне, — нужно всегда. А в нынешнее время особенно", — подчеркнул Буда Бадмаев.

Для достижения гармонии необходимо, во-первых, искреннее желание достичь духовного единения. А во-вторых — теплое, понимающее и доброжелательное отношение друг к другу. Тогда, отметил лама, можно не бояться ретивого Огненного Коня и все успеть.

К чему нужно готовиться

К слову, многие популярные астрологические понятия пришли именно из буддизма. За прошедшие века монахи разработали сложную систему составления точных предсказаний.

Аналогично тому, как у каждого человека есть дата и знак рождения, любой год обладает присущими лишь ему характеристиками. А цикл из 12 зверей означает, что следует быть готовым к тем или иным изменениям — или же, наоборот, к их отсутствию.

Исходя из этого, монахи дают советы, какие дела желательно сделать и на что обратить внимание с приходом нового животного. Естественно, прогнозы могут быть разными. Ведь нюансов огромное количество. Чтобы учесть все и составить полную картину грядущего, требуется много времени на расчеты.

И разумеется, ошибочно делать ставку исключительно на предсказания. Они лишь своего рода руководство к действию.

"Наши наблюдения и расчеты дают основание сказать, к чему нужно быть готовым. Но речь идет лишь о некоторых аспектах. А не о детальной картине грядущего", — поясняет лама Бадмаев.

Их часто путают

Год Огненной Лошади наступает в ночь с 17 на 18 февраля. В этот раз он совпал с новолетием по китайскому календарю. Последний нередко отождествляют с буддийским, однако на самом деле это две разные системы.

Правда, общих черт немало: двенадцать животных и пять стихий, ориентация на небесные светила. Для более удобного вычисления лунных фаз и там и там еще в древности придумали 60-летние циклы. Но в действительности совпадения редки.

Буддийский Новый год традиционно приходится на период с конца января до середины марта и продолжается 15 дней. Дату начала определяют с помощью специальных астрологических таблиц.

В России праздник официально отмечают на Алтае, в Туве, Калмыкии и Бурятии. Правда, единой даты нет. Да и само торжество называют по-разному: у бурятов — Сагаалган, у тувинцев — Шагаа, у алтайцев — Чагаа байрам.

Однако так совпало, что в этом году три региона — Алтай, Тува и Бурятия — встретят новолетие в ночь с 17 на 18 февраля. А вот для калмыков оно уже наступило, причем еще 13 декабря.

Весь негатив — в костер

Конечно, предсказания — не единственное, чем знаменит Сагаалган. С торжеством связано множество красочных обрядов. Один из важнейших называется Дугжууба.

Накануне Нового года буддисты символически обтираются табаленом — кусочком теста. Его нужно прокатать по всему телу — считается, что так из организма "вытягиваются" все болезни и негативные эмоции. А затем табален бросают в костер, разведенный возле дацана (монастыря).

Суть ритуала заключается в духовном очищении. Груз бед и несчастий надо непременно оставить в прошлом, чтобы благополучно вступить в новый год.

Кроме того, из теста лепят фигурку человека, которую кладут в большую чашу вместе с монетами, остатками еды и ненужной утварью. Это олицетворяет своеобразный выкуп — чтобы невзгоды покинули дом.

А вечером накануне Сагаалгана верующие приносят все это к ближайшему пустырю и выбрасывают со словами "Прочь отсюда!". Очень важно на обратном пути не оглядываться, иначе, согласно поверью, зло увяжется следом.

Однако наиболее предпочтительный вариант — встретить торжество в храме. В течение всего дня и ночи здесь проходят особые службы — хуралы. По окончании настоятели поздравляют присутствующих с наступившим новым годом. Затем прихожане обмениваются хадаками — праздничными шелковыми платками.