В Брянске пенсионерку осудили за финансирование нежелательной организации

ТУЛА, 17 фев – РИА Новости. Пенсионерку из Брянска признали виновной в финансировании нежелательной в России организации и приговорили к двум годам лишения свободы условно, сообщила пресс-служба СУСК России по региону в мессенджере Пенсионерку из Брянска признали виновной в финансировании нежелательной в России организации и приговорили к двум годам лишения свободы условно, сообщила пресс-служба СУСК России по региону в мессенджере Мах

"Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 65-летней жительницы города Брянска . Женщина осуждена за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 284.1 УК РФ (финансирование иностранной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, фигурантка в 2022-2023 годах перевела на счет участников одной из иностранных религиозных организаций, чья деятельность признана нежелательной в Российской Федерации, больше 32 тысяч рублей.

"С учетом собранным следователем доказательств виновной назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года", - добавили в пресс-службе СУСК России по Брянской области.