https://ria.ru/20260217/brjansk-2074978918.html
В Брянске пенсионерку осудили за финансирование нежелательной организации
В Брянске пенсионерку осудили за финансирование нежелательной организации - РИА Новости, 17.02.2026
В Брянске пенсионерку осудили за финансирование нежелательной организации
Пенсионерку из Брянска признали виновной в финансировании нежелательной в России организации и приговорили к двум годам лишения свободы условно, сообщила... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T15:38:00+03:00
2026-02-17T15:38:00+03:00
2026-02-17T15:38:00+03:00
происшествия
россия
брянск
брянская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_c98986b6730d30772ca03283c643016f.jpg
https://ria.ru/20260217/prigovor-2074884168.html
https://ria.ru/20260116/professor-2068434671.html
россия
брянск
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_00561a867edd1566d84a6d4bb63c31a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, брянск, брянская область
Происшествия, Россия, Брянск, Брянская область
В Брянске пенсионерку осудили за финансирование нежелательной организации
В Брянске женщину осудили условно за финансирование нежелательной организации
ТУЛА, 17 фев – РИА Новости.
Пенсионерку из Брянска признали виновной в финансировании нежелательной в России организации и приговорили к двум годам лишения свободы условно, сообщила пресс-служба СУСК России по региону в мессенджере Мах
.
"Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области
доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 65-летней жительницы города Брянска
. Женщина осуждена за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 284.1 УК РФ
(финансирование иностранной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, фигурантка в 2022-2023 годах перевела на счет участников одной из иностранных религиозных организаций, чья деятельность признана нежелательной в Российской Федерации, больше 32 тысяч рублей.
"С учетом собранным следователем доказательств виновной назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года", - добавили в пресс-службе СУСК России по Брянской области.
Уточняется, что также осужденной запретили заниматься сбором и анализом информации в интернете в отношении указанной религиозной организации на два года.