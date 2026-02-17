Рейтинг@Mail.ru
В Брянске пенсионерку осудили за финансирование нежелательной организации - РИА Новости, 17.02.2026
15:38 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/brjansk-2074978918.html
В Брянске пенсионерку осудили за финансирование нежелательной организации
В Брянске пенсионерку осудили за финансирование нежелательной организации - РИА Новости, 17.02.2026
В Брянске пенсионерку осудили за финансирование нежелательной организации
Пенсионерку из Брянска признали виновной в финансировании нежелательной в России организации и приговорили к двум годам лишения свободы условно, сообщила... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T15:38:00+03:00
2026-02-17T15:38:00+03:00
происшествия
россия
брянск
брянская область
https://ria.ru/20260217/prigovor-2074884168.html
https://ria.ru/20260116/professor-2068434671.html
россия
брянск
брянская область
В Брянске пенсионерку осудили за финансирование нежелательной организации

ТУЛА, 17 фев – РИА Новости. Пенсионерку из Брянска признали виновной в финансировании нежелательной в России организации и приговорили к двум годам лишения свободы условно, сообщила пресс-служба СУСК России по региону в мессенджере Мах.
"Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 65-летней жительницы города Брянска. Женщина осуждена за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 284.1 УК РФ (финансирование иностранной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации)", - говорится в сообщении.
Житель Москвы получил 14 лет за госизмену и финансирование терроризма
Вчера, 10:32
По данным ведомства, фигурантка в 2022-2023 годах перевела на счет участников одной из иностранных религиозных организаций, чья деятельность признана нежелательной в Российской Федерации, больше 32 тысяч рублей.
"С учетом собранным следователем доказательств виновной назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года", - добавили в пресс-службе СУСК России по Брянской области.
Уточняется, что также осужденной запретили заниматься сбором и анализом информации в интернете в отношении указанной религиозной организации на два года.
Профессора из Ярославля оштрафовали за участие в нежелательной организации
16 января, 23:12
 
