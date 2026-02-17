ЛОНДОН, 17 фев - РИА Новости. Британский таблоид Британский таблоид Sun предупредил британцев, отдыхающих в ОАЭ, о риске экстрадиции в Россию из-за сбора ими средств для Украины или работы в оборонной промышленности.

"Любой, кто собирал средства для Украины, работал в журналистике, правительстве, оборонной сфере или просто фигурировал в одном из обширных и зачастую непрозрачных санкционных списков Москвы, может оказаться уязвимым во время путешествия или проживания в ОАЭ", - пишет издание со ссылкой на юристов.

Отмечается, что ОАЭ могут "легко" депортировать британцев в третью страну, причем якобы без надлежащей правовой процедуры и без консультаций с Великобританией.