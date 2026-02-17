Рейтинг@Mail.ru
00:20 17.02.2026
Британцев, отдыхающих в ОАЭ, предупредили о риске экстрадиции в Россию
Британский таблоид Sun предупредил британцев, отдыхающих в ОАЭ, о риске экстрадиции в Россию из-за сбора ими средств для Украины или работы в оборонной... РИА Новости, 17.02.2026
ЛОНДОН, 17 фев - РИА Новости. Британский таблоид Sun предупредил британцев, отдыхающих в ОАЭ, о риске экстрадиции в Россию из-за сбора ими средств для Украины или работы в оборонной промышленности.
"Любой, кто собирал средства для Украины, работал в журналистике, правительстве, оборонной сфере или просто фигурировал в одном из обширных и зачастую непрозрачных санкционных списков Москвы, может оказаться уязвимым во время путешествия или проживания в ОАЭ", - пишет издание со ссылкой на юристов.
Отмечается, что ОАЭ могут "легко" депортировать британцев в третью страну, причем якобы без надлежащей правовой процедуры и без консультаций с Великобританией.
Филипп Симон Буссе, адвокат по уголовным делам и экстрадиции, заявил газете, что между Россией и ОАЭ существует соглашение об экстрадиции. При этом для депортации требуется решение суда. Также существует "ускоренный" способ экстрадиции, для которого требуется формальное получение согласия высылаемого лица.
Вид на Кремль с Устьинского моста в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
На Западе предупредили о планах "вторжения" британцев в Россию
24 ноября 2025, 15:24
 
