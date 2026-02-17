https://ria.ru/20260217/britaniya-2074823168.html
Британцев, отдыхающих в ОАЭ, предупредили о риске экстрадиции в Россию
Британцев, отдыхающих в ОАЭ, предупредили о риске экстрадиции в Россию
Британцев, отдыхающих в ОАЭ, предупредили о риске экстрадиции в Россию
ЛОНДОН, 17 фев - РИА Новости.
Британский таблоид Sun
предупредил британцев, отдыхающих в ОАЭ, о риске экстрадиции в Россию из-за сбора ими средств для Украины или работы в оборонной промышленности.
"Любой, кто собирал средства для Украины, работал в журналистике, правительстве, оборонной сфере или просто фигурировал в одном из обширных и зачастую непрозрачных санкционных списков Москвы, может оказаться уязвимым во время путешествия или проживания в ОАЭ", - пишет издание со ссылкой на юристов.
Отмечается, что ОАЭ могут "легко" депортировать британцев в третью страну, причем якобы без надлежащей правовой процедуры и без консультаций с Великобританией.
Филипп Симон Буссе, адвокат по уголовным делам и экстрадиции, заявил газете, что между Россией и ОАЭ существует соглашение об экстрадиции. При этом для депортации требуется решение суда. Также существует "ускоренный" способ экстрадиции, для которого требуется формальное получение согласия высылаемого лица.