Россиянам будет грозить штраф за борщевик на участке, рассказали в Госдуме - РИА Новости, 17.02.2026
03:14 17.02.2026
Россиянам будет грозить штраф за борщевик на участке, рассказали в Госдуме
Россиянам будет грозить штраф за борщевик на участке, рассказали в Госдуме - РИА Новости, 17.02.2026
Россиянам будет грозить штраф за борщевик на участке, рассказали в Госдуме
Владельцам земельных участков в России с 1 марта может грозить штраф до 700 тысяч рублей за невыполнение обязанностей по борьбе с борщевиком и другими опасными... РИА Новости, 17.02.2026
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
общество, россия, владимир кошелев, владимир путин, госдума рф
Общество, Россия, Владимир Кошелев, Владимир Путин, Госдума РФ
Россиянам будет грозить штраф за борщевик на участке, рассказали в Госдуме

РИА Новости: россиянам с 1 марта будет грозить штраф за борщевик на участке

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Владельцам земельных участков в России с 1 марта может грозить штраф до 700 тысяч рублей за невыполнение обязанностей по борьбе с борщевиком и другими опасными видами инвазивных (чужеродных) растений, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
России с 1 марта владельцы земельных участков, вне зависимости от вида и категории земель, будут обязаны бороться с борщевиком и другими инвазивными растениями. За невыполнение данных обязательств, согласно статье 8.7 КоАП РФ, будет грозить штраф, соразмерный штрафу за невыполнение владельцами сельскохозяйственных угодий мероприятий по их защите от зарастания деревьями, кустарниками и сорными растениями. Для физических лиц - от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - от 400 до 700 тысяч рублей", - сказал Кошелев.
Парламентарий добавил, что регионы РФ смогут самостоятельно определить размеры штрафов, кроме того, региональные власти смогут установить собственный перечень таких растений.
"Закон не предписывает один-единственный метод борьбы, например, тотальную химическую обработку. Он разрешает все не запрещенные способы, включая биологические, то есть использование насекомых-хищников, поедающих вредителей. Это открывает дорогу для современных, научно обоснованных стратегий интегрированной борьбы: агротехнических, химических, биологических, механических", - подчеркнул он.
Кошелев отметил, что новая норма является частью более широких изменений в законодательство об охране земель.
"Закон направлен на борьбу с распространением инвазивных растений, которые наносят значительный ущерб сельскому хозяйству, экологии и здоровью людей", - заключил он.
Президент России Владимир Путин 31 июля 2025 года подписал закон, который обязывает владельцев земельных участков в РФ принимать меры по борьбе с борщевиком и другими опасными видами инвазивных (чужеродных) растений, которые наносят ущерб окружающей среде. В настоящее время борьба с произрастанием сорных растений регулируется только в отношении сельскохозяйственных земель.
ОбществоРоссияВладимир КошелевВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
