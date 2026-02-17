Россиянам будет грозить штраф за борщевик на участке, рассказали в Госдуме

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Владельцам земельных участков в России с 1 марта может грозить штраф до 700 тысяч рублей за невыполнение обязанностей по борьбе с борщевиком и другими опасными видами инвазивных (чужеродных) растений, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

"В России с 1 марта владельцы земельных участков, вне зависимости от вида и категории земель, будут обязаны бороться с борщевиком и другими инвазивными растениями. За невыполнение данных обязательств, согласно статье 8.7 КоАП РФ, будет грозить штраф, соразмерный штрафу за невыполнение владельцами сельскохозяйственных угодий мероприятий по их защите от зарастания деревьями, кустарниками и сорными растениями. Для физических лиц - от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - от 400 до 700 тысяч рублей", - сказал Кошелев

Парламентарий добавил, что регионы РФ смогут самостоятельно определить размеры штрафов, кроме того, региональные власти смогут установить собственный перечень таких растений.

"Закон не предписывает один-единственный метод борьбы, например, тотальную химическую обработку. Он разрешает все не запрещенные способы, включая биологические, то есть использование насекомых-хищников, поедающих вредителей. Это открывает дорогу для современных, научно обоснованных стратегий интегрированной борьбы: агротехнических, химических, биологических, механических", - подчеркнул он.

Кошелев отметил, что новая норма является частью более широких изменений в законодательство об охране земель.

"Закон направлен на борьбу с распространением инвазивных растений, которые наносят значительный ущерб сельскому хозяйству, экологии и здоровью людей", - заключил он.