В 106 домах в Бодайбо восстановили теплоснабжение

ИРКУТСК, 17 фев - РИА Новости. В Бодайбо продолжаются восстановительные работы после коммунальной аварии на теплосетях, к вечеру понедельника в городе восстановлено тепло в 106 домах, сообщает губернатор региона Игорь Кобзев.

Аварийно-восстановительные работы в городе продолжаются. Ведется подключение домов на улицах Иркутская, Ремесленная, Сосновая, А. Сергеева, Строительная. Внутридомовые работы ведутся по улицам Мира и А. Сергеева.