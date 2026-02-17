https://ria.ru/20260217/bodajbo-2074846104.html
В 106 домах в Бодайбо восстановили теплоснабжение
происшествия, бодайбо, игорь кобзев
Происшествия, Бодайбо, Игорь Кобзев
ИРКУТСК, 17 фев - РИА Новости. В Бодайбо продолжаются восстановительные работы после коммунальной аварии на теплосетях, к вечеру понедельника в городе восстановлено тепло в 106 домах, сообщает губернатор региона Игорь Кобзев.
из-за коммунальной аварии - промерзания водовода - 30 января были остановлены четыре котельные. Без тепла и воды остались более 160 домов, где проживают свыше 1,3 тысячи человек, а также две школы. Указом губернатора в Приангарье введен режим ЧС регионального уровня. На 15 февраля к теплу был подключен 91 жилой дом и две школы.
"Нарастающим итогом теплоснабжение восстановлено в 106 жилых домах. Это 42 многоквартирных дома, 48 домов блокированной застройки и 16 индивидуальных домов", - написал Кобзев
Аварийно-восстановительные работы в городе продолжаются. Ведется подключение домов на улицах Иркутская, Ремесленная, Сосновая, А. Сергеева, Строительная. Внутридомовые работы ведутся по улицам Мира и А. Сергеева.