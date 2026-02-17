Рейтинг@Mail.ru
06:06 17.02.2026
В 106 домах в Бодайбо восстановили теплоснабжение
происшествия, бодайбо, игорь кобзев
Происшествия, Бодайбо, Игорь Кобзев
© #кобзевнасвязи/TelegramВосстановление теплоснабжения после коммунальной аварии на водоводе в Бодайбо
Восстановление теплоснабжения после коммунальной аварии на водоводе в Бодайбо - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© #кобзевнасвязи/Telegram
Восстановление теплоснабжения после коммунальной аварии на водоводе в Бодайбо. Архивное фото
ИРКУТСК, 17 фев - РИА Новости. В Бодайбо продолжаются восстановительные работы после коммунальной аварии на теплосетях, к вечеру понедельника в городе восстановлено тепло в 106 домах, сообщает губернатор региона Игорь Кобзев.
В Бодайбо из-за коммунальной аварии - промерзания водовода - 30 января были остановлены четыре котельные. Без тепла и воды остались более 160 домов, где проживают свыше 1,3 тысячи человек, а также две школы. Указом губернатора в Приангарье введен режим ЧС регионального уровня. На 15 февраля к теплу был подключен 91 жилой дом и две школы.
"Нарастающим итогом теплоснабжение восстановлено в 106 жилых домах. Это 42 многоквартирных дома, 48 домов блокированной застройки и 16 индивидуальных домов", - написал Кобзев в Telegram-канале.
Аварийно-восстановительные работы в городе продолжаются. Ведется подключение домов на улицах Иркутская, Ремесленная, Сосновая, А. Сергеева, Строительная. Внутридомовые работы ведутся по улицам Мира и А. Сергеева.
Ликвидация последствий коммунальной аварии в Бодайбо. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Некоторым жителям Бодайбо начали выплачивать единовременную помощь из-за ЧС
6 февраля, 09:39
 
ПроисшествияБодайбоИгорь Кобзев
 
 
