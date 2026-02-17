Рейтинг@Mail.ru
В Бейруте таксисты перекрыли улицы из-за роста цен на бензин - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:02 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/beyrut-2074949680.html
В Бейруте таксисты перекрыли улицы из-за роста цен на бензин
В Бейруте таксисты перекрыли улицы из-за роста цен на бензин - РИА Новости, 17.02.2026
В Бейруте таксисты перекрыли улицы из-за роста цен на бензин
Таксисты в знак протеста против роста цен на бензин блокировали центр Бейрута и главную автомагистраль на южном въезде в ливанскую столицу, передает... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T14:02:00+03:00
2026-02-17T14:02:00+03:00
в мире
бейрут
ливан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074957897_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a48601f1c108ac89ea4eb4bbf6f5d235.jpg
https://ria.ru/20260216/livan-2074623072.html
бейрут
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074957897_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_17c26e85df994ef64208972e555b95c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бейрут, ливан
В мире, Бейрут, Ливан
В Бейруте таксисты перекрыли улицы из-за роста цен на бензин

Таксисты перекрыли центр Бейрута из-за роста цен на бензин

© AP Photo / Hussein MallaПротестующие на автомобилях блокируют улицу в Бейруте, Ливан
Протестующие на автомобилях блокируют улицу в Бейруте, Ливан - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Hussein Malla
Протестующие на автомобилях блокируют улицу в Бейруте, Ливан
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 17 фев - РИА Новости. Таксисты в знак протеста против роста цен на бензин блокировали центр Бейрута и главную автомагистраль на южном въезде в ливанскую столицу, передает корреспондент РИА Новости.
Накануне правительство одобрило повышение цен за 20 литров бензина на 300 тысяч ливанских фунтов (около 3,5 долларов), а также увеличение налога на добавленную стоимость на 1%. После введения новых расценок цена на 95-й бензин в Ливане составила около одного доллара за литр.
Несколько машин такси перекрыли во вторник утром дорогу на мосту Ринг в центре Бейрута, спровоцировав тем самым многокилометровые пробки по всему городу. Другая группа протестующих блокировала машинами выезд из Бейрута в район Хальде на главной автомагистрали, которая связывает юг страны со столицей.
В центр города на место проведения акции прибыли ливанские военные, которым удалось частично разблокировать движение. Акции на данный момент проходят без столкновений между стражами порядка и протестующими.
Автомобиль скорой помощи в Ливане - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
В Ливане израильский БПЛА атаковал школьный автобус, сообщил источник
16 февраля, 10:22
 
В миреБейрутЛиван
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала