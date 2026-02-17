В Бейруте таксисты перекрыли улицы из-за роста цен на бензин

БЕЙРУТ, 17 фев - РИА Новости. Таксисты в знак протеста против роста цен на бензин блокировали центр Бейрута и главную автомагистраль на южном въезде в ливанскую столицу, передает корреспондент РИА Новости.
Накануне правительство одобрило повышение цен за 20 литров бензина на 300 тысяч ливанских фунтов (около 3,5 долларов), а также увеличение налога на добавленную стоимость на 1%. После введения новых расценок цена на 95-й бензин в Ливане составила около одного доллара за литр.
Несколько машин такси перекрыли во вторник утром дорогу на мосту Ринг в центре Бейрута, спровоцировав тем самым многокилометровые пробки по всему городу. Другая группа протестующих блокировала машинами выезд из Бейрута в район Хальде на главной автомагистрали, которая связывает юг страны со столицей.
В центр города на место проведения акции прибыли ливанские военные, которым удалось частично разблокировать движение. Акции на данный момент проходят без столкновений между стражами порядка и протестующими.