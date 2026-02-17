https://ria.ru/20260217/bespilotniki-2074956197.html
На Кубани обломки БПЛА упали рядом с элеватором и у ж/д вокзала
На Кубани обломки БПЛА упали рядом с элеватором и у ж/д вокзала - РИА Новости, 17.02.2026
На Кубани обломки БПЛА упали рядом с элеватором и у ж/д вокзала
Фрагменты БПЛА упали на прилегающую к элеватору территорию в Абинском районе и у вокзала в Белореченске, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T14:21:00+03:00
2026-02-17T14:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
абинский район
белореченск
краснодарский край
вооруженные силы украины
абинский район
белореченск
краснодарский край
происшествия, абинский район, белореченск, краснодарский край, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Абинский район, Белореченск, Краснодарский край, Вооруженные силы Украины
На Кубани обломки БПЛА упали рядом с элеватором и у ж/д вокзала
Обломки БПЛА упали около элеватора в Абинском районе и у вокзала в Белореченске