На Кубани фрагменты БПЛА повредили здание локомотивного депо
Фрагменты БПЛА повредили здание локомотивного депо в хуторе Красный Крымского района Кубани, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 17.02.2026
