На Кубани фрагменты БПЛА повредили здание локомотивного депо
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
09:30 17.02.2026
На Кубани фрагменты БПЛА повредили здание локомотивного депо
На Кубани фрагменты БПЛА повредили здание локомотивного депо
Фрагменты БПЛА повредили здание локомотивного депо в хуторе Красный Крымского района Кубани, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 17.02.2026
На Кубани фрагменты БПЛА повредили здание локомотивного депо

Обломки БПЛА повредили здание локомотивного депо в хуторе Красный на Кубани

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
КРАСНОДАР, 17 фев – РИА Новости. Фрагменты БПЛА повредили здание локомотивного депо в хуторе Красный Крымского района Кубани, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
"В Крымском районе фрагменты беспилотников повредили здание локомотивного депо в хуторе Красный. Пострадавших нет. Также обломки беспилотника обнаружили на железнодорожных путях", - говорится в сообщении.
В станице Варениковской обломки БПЛА упали во дворе частного дома, сообщили в оперштабе. Повреждений и пострадавших нет.
По всем адресам работают специальные и оперативные службы.
