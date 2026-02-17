Беспилотники ВСУ атаковали территорию Пермского края

ПЕРМЬ, 17 фев — РИА Новости. Пермский край подвергся налету дронов ВСУ, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

Губернатор добавил, что при атаке никто не пострадал, безопасности жителей ничего не угрожает. Все службы оповестили.

Манохин также призвал местных жителей не публиковать в соцсетях фото и видео украинскими дронами.

Режим беспилотной опасности ввели в регионе рано утром. По информации Минобороны, с 7:00 до 9:00 мск над территорией России сбили 27 беспилотников ВСУ , из них четыре — над Пермским краем.