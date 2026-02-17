Рейтинг@Mail.ru
Беспилотники ВСУ атаковали территорию Пермского края - РИА Новости, 17.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:47 17.02.2026 (обновлено: 11:57 17.02.2026)
Беспилотники ВСУ атаковали территорию Пермского края
Беспилотники ВСУ атаковали территорию Пермского края
Пермский край подвергся налету дронов ВСУ, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T08:47:00+03:00
2026-02-17T11:57:00+03:00
Беспилотники ВСУ атаковали территорию Пермского края

Губернатор Махонин: Пермский край подвергся атаке беспилотников ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль полиции. Архивное фото
ПЕРМЬ, 17 фев — РИА Новости. Пермский край подвергся налету дронов ВСУ, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
"Сегодня на территории Пермского края зафиксирован прилет вражеских беспилотников", — написал он в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что при атаке никто не пострадал, безопасности жителей ничего не угрожает. Все службы оповестили.
Манохин также призвал местных жителей не публиковать в соцсетях фото и видео украинскими дронами.
Режим беспилотной опасности ввели в регионе рано утром. По информации Минобороны, с 7:00 до 9:00 мск над территорией России сбили 27 беспилотников ВСУ, из них четыре — над Пермским краем.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© 2026 МИА «Россия сегодня»
