https://ria.ru/20260217/bespilotniki-2074857818.html
Беспилотники ВСУ атаковали территорию Пермского края
Беспилотники ВСУ атаковали территорию Пермского края - РИА Новости, 17.02.2026
Беспилотники ВСУ атаковали территорию Пермского края
Пермский край подвергся налету дронов ВСУ, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T08:47:00+03:00
2026-02-17T08:47:00+03:00
2026-02-17T11:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
пермский край
дмитрий махонин
вооруженные силы украины
россия
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_1500c1803e9651636a61d67910eeeb26.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
пермский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_c5dce731c47aeeff7519823f2dedee14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край, дмитрий махонин, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Пермский край, Дмитрий Махонин, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ
Беспилотники ВСУ атаковали территорию Пермского края
Губернатор Махонин: Пермский край подвергся атаке беспилотников ВСУ
ПЕРМЬ, 17 фев — РИА Новости. Пермский край подвергся налету дронов ВСУ, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
"Сегодня на территории Пермского края
зафиксирован прилет вражеских беспилотников", — написал он в Telegram-канале
.
Губернатор добавил, что при атаке никто не пострадал, безопасности жителей ничего не угрожает. Все службы оповестили.
Манохин также призвал местных жителей не публиковать в соцсетях фото и видео украинскими дронами.
Режим беспилотной опасности ввели в регионе рано утром. По информации Минобороны, с 7:00 до 9:00 мск над территорией России
сбили 27 беспилотников ВСУ
, из них четыре — над Пермским краем.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.