Рейтинг@Mail.ru
На Кубани при атаке БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами на НПЗ - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:27 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/bespilotniki-2074855464.html
На Кубани при атаке БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами на НПЗ
На Кубани при атаке БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами на НПЗ - РИА Новости, 17.02.2026
На Кубани при атаке БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами на НПЗ
Возгорание на Ильском НПЗ произошло в Краснодарском крае в результате атаки БПЛА, площадь пожара составляет около 700 "квадратов", пострадавших нет, сообщили во РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T08:27:00+03:00
2026-02-17T08:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155717/90/1557179033_726:492:2881:1704_1920x0_80_0_0_45bebb0dbd9a5866aea132c63262359a.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155717/90/1557179033_579:0:2881:1726_1920x0_80_0_0_f37fe2b89ce57444041216fffb4d124a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Краснодарский край, Вооруженные силы Украины
На Кубани при атаке БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами на НПЗ

Ильский НПЗ на Кубани загорелся после атаки беспилотников ВСУ

© РИА Новости / Николай ХижнякТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Николай Хижняк
Тушение пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Возгорание на Ильском НПЗ произошло в Краснодарском крае в результате атаки БПЛА, площадь пожара составляет около 700 "квадратов", пострадавших нет, сообщили во вторник в оперативном штабе региона.
"В результате атаки БПЛА произошло возгорание на Ильском НПЗ. Пострадавших нет. Повреждение получил резервуар с нефтепродуктами. Общая площадь пожара – около 700 квадратных метров", - говорится в Telegram-канале оперштаба.
В тушении задействованы 72 человека и 21 единица техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКраснодарский крайВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала