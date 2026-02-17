https://ria.ru/20260217/bespilotniki-2074855464.html
На Кубани при атаке БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами на НПЗ
На Кубани при атаке БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами на НПЗ - РИА Новости, 17.02.2026
На Кубани при атаке БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами на НПЗ
Возгорание на Ильском НПЗ произошло в Краснодарском крае в результате атаки БПЛА, площадь пожара составляет около 700 "квадратов", пострадавших нет, сообщили во РИА Новости, 17.02.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
вооруженные силы украины
краснодарский край
На Кубани при атаке БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами на НПЗ
Ильский НПЗ на Кубани загорелся после атаки беспилотников ВСУ