На Кубани при атаке БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами на НПЗ

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Возгорание на Ильском НПЗ произошло в Краснодарском крае в результате атаки БПЛА, площадь пожара составляет около 700 "квадратов", пострадавших нет, сообщили во вторник в оперативном штабе региона.