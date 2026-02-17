https://ria.ru/20260217/bespilotniki-2074850743.html
Силы ПВО отразили атаку ВСУ на Ростовскую область
Беспилотники уничтожены в Азовском районе Ростовской области и Таганроге, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T07:19:00+03:00
азовский район
ростовская область
таганрог
юрий слюсарь
безопасность
