В Курской области при атаке БПЛА на автомобиль погиб мужчина

КУРСК, 17 фев - РИА Новости. Мужчина погиб в результате атаки украинского беспилотника по гражданскому автомобилю в Хомутовском районе Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Он добавил, что еще одна атака пришлась на автомобиль в селе Белица Беловского района. "Водитель, к счастью, не пострадал, от госпитализации отказался", - добавил глава региона.