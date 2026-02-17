https://ria.ru/20260217/bespilotnik-2074994106.html
В Курской области при атаке БПЛА на автомобиль погиб мужчина
В Курской области при атаке БПЛА на автомобиль погиб мужчина - РИА Новости, 17.02.2026
В Курской области при атаке БПЛА на автомобиль погиб мужчина
Мужчина погиб в результате атаки украинского беспилотника по гражданскому автомобилю в Хомутовском районе Курской области, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T16:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
беловский район
александр хинштейн
вооруженные силы украины
происшествия
курская область
беловский район
курская область, беловский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины, происшествия
В Курской области при атаке БПЛА на автомобиль погиб мужчина
Хинштейн: в курском селе Калиновка при атаке БПЛА на автомобиль погиб мужчина