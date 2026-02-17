Рейтинг@Mail.ru
Беспилотник ВСУ атаковал центр соцобслуживания в херсонском поселке - РИА Новости, 17.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
10:41 17.02.2026 (обновлено: 10:48 17.02.2026)
Беспилотник ВСУ атаковал центр соцобслуживания в херсонском поселке
Беспилотник ВСУ атаковал центр соцобслуживания в херсонском поселке
Беспилотник ВСУ атаковал центр социального обслуживания населения в херсонском поселке Железный Порт, ранен один человек, сообщил губернатор Херсонской области... РИА Новости, 17.02.2026
Беспилотник ВСУ атаковал центр соцобслуживания в херсонском поселке

Последствия атаки беспилотников ВСУ в Херсонской области
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия атаки беспилотников ВСУ в Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал центр социального обслуживания населения в херсонском поселке Железный Порт, ранен один человек, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"В Железном Порту Голопристанского МО в результате атаки беспилотника на комплексный центр социального обслуживания населения ранение получил один из проживающих. Ему оказывается медицинская помощь", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Последствия атаки беспилотников ВСУ в Херсонской области
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия атаки беспилотников ВСУ в Херсонской области
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныПроисшествияХерсонская областьВладимир Сальдо
 
 
