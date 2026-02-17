https://ria.ru/20260217/bespilotnik-2074852374.html
Над российскими регионами за ночь сбили 151 украинский беспилотник
За ночь над территорией России сбили более 150 украинских дронов, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T07:44:00+03:00
2026-02-17T07:44:00+03:00
2026-02-17T10:47:00+03:00
безопасность
республика крым
краснодарский край
калужская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
2026
Российские силы ПВО сбили 151 украинский беспилотник