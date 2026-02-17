Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:44 17.02.2026 (обновлено: 10:47 17.02.2026)
Над российскими регионами за ночь сбили 151 украинский беспилотник
За ночь над территорией России сбили более 150 украинских дронов, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.02.2026
Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. За ночь над территорией России сбили более 150 украинских дронов, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 151 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в сводке.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Россия предъявила аргумент, который изменит результат СВО полностью
12 февраля, 08:00
Из них 38 ликвидировали над Крымом, 18 — над Краснодарским краем, 11 — над Калужской областью, четыре — над Брянской, один — над Курской, еще 50 — над Черным морем и 29 – над Азовским.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
