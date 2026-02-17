Рейтинг@Mail.ru
Отделение партии "АдГ" в Нижней Саксонии признали экстремистским - РИА Новости, 17.02.2026
18:00 17.02.2026
Отделение партии "АдГ" в Нижней Саксонии признали экстремистским
Отделение партии "АдГ" в Нижней Саксонии признали экстремистским - РИА Новости, 17.02.2026
Отделение партии "АдГ" в Нижней Саксонии признали экстремистским
Региональное ведомство по охране конституции (контрразведка) квалифицировало отделение партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Нижней Саксонии как... РИА Новости, 17.02.2026
Отделение партии "АдГ" в Нижней Саксонии признали экстремистским

Беренс: отделение партии "АдГ" в Нижней Саксонии признано экстремистским

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Региональное ведомство по охране конституции (контрразведка) квалифицировало отделение партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Нижней Саксонии как экстремистское, сообщила министр внутренних дел Нижней Саксонии Даниэла Беренс.
"Я бы хотела вместе главой ведомства по охране конституции Нижней Саксонии Дирком Пейрилом проинформировать вас о том, что мы квалифицировали земельное отделение "Альтернативы для Германии" в Нижней Саксонии как экстремистское", - заявила Беренс во время пресс-конференции. Трансляцию вела телерадиокомпания NDR.
Она отметила, что таким образом, отделение АдГ в Нижней Саксонии становится объектом наблюдения. По её словам, АдГ придерживается крайне правых взглядов и разжигает ненависть к немцам с миграционным прошлым, беженцам и мигрантам.
В 2023 контрразведка Германии признала правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. В 2025 году ведомство по охране конституции ФРГ вновь присвоило отделению АдГ в федеральной земле Бранденбург статус правоэкстремистского. На федеральном уровне партия до недавних пор подозревалась в экстремизме, это считается менее серьезной угрозой.
Ведомство по охране конституции 2 мая прошлого года приписало "Альтернативе для Германии" статус правоэкстремистской партии на территории всей страны, однако после иска политического объединения временно отозвало данное решение на время судебного разбирательства. Статус правоэкстремистской на территории всего государства позволит расширить арсенал средств слежки за АдГ и считается одним из промежуточных шагов к запрету политической силы, по результатам ряда недавних опросов обогнавшей ХДС/ХСС. Сопредседатели партии Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление политсилы к правоэкстремистским движениям ударом по демократическим институтам страны. В итоге, "Альтернатива для Германии" 5 мая подала судебный иск против контрразведки.
В миреНижняя СаксонияГерманияСаксонияАлиса ВайдельТино КрупаллаХДС/ХСС
 
 
