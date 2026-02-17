Отделение партии "АдГ" в Нижней Саксонии признали экстремистским

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Региональное ведомство по охране конституции (контрразведка) квалифицировало отделение партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Нижней Саксонии как экстремистское, сообщила министр внутренних дел Нижней Саксонии Даниэла Беренс.

Она отметила, что таким образом, отделение АдГ в Нижней Саксонии становится объектом наблюдения. По её словам, АдГ придерживается крайне правых взглядов и разжигает ненависть к немцам с миграционным прошлым, беженцам и мигрантам.