Белоусов поздравил военных службы горючего ВС России с праздником
Белоусов поздравил военных службы горючего ВС России с праздником - РИА Новости, 17.02.2026
Белоусов поздравил военных службы горючего ВС России с праздником
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов службы горючего Вооруженных Сил Российской Федерации с профессиональным праздником,... РИА Новости, 17.02.2026
россия
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов службы горючего Вооруженных Сил Российской Федерации с профессиональным праздником, сообщили в ведомстве.
"Семнадцатого февраля в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается день празднования годовщины создания службы горючего. На протяжении многих лет служба горючего играет важную роль в обеспечении повседневной деятельности армии и флота, поддержании боевой готовности воинских частей и соединений. Участвует в ликвидации последствий техногенных аварий, стихийных бедствий, оказании помощи гражданскому населению при чрезвычайных ситуациях", - приводит МО РФ
текст поздравительного приказа Белоусова.
Глава ведомства отметил, что военнослужащие службы горючего всегда добросовестно выполняли свой воинский долг, а также проявляли мужество и самоотверженность в ходе войн и локальных конфликтов, антитеррористических и миротворческих миссий.
"Сегодня личный состав демонстрирует высокий профессионализм и отвагу, достойно решает важнейшие вопросы снабжения войск топливом и горюче-смазочными материалами, осуществляет ремонт вооружения и техники, тем самым вносит весомый вклад в достижение целей специальной военной операции", - подчеркнул Белоусов
.
Министр обороны РФ выразил уверенность, что военнослужащие службы горючего и впредь будут совершенствовать свое мастерство и содействовать укреплению обороноспособности России.