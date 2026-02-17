ВСУ атаковали три муниципалитета Белгородской области

«

"Три муниципалитета подверглись ударам ВСУ. Пострадали пять мирных жителей. В посёлке Майский Белгородского округа беспилотник атаковал коммерческий объект. Один мужчина получил множественные осколочные ранения головы и живота. У другого мужчины — осколочные ранения грудной клетки и бедра. У третьей пострадавшей предварительно диагностировали баротравму", - написал Гладков в Telegram-канале.