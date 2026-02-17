Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали три муниципалитета Белгородской области - РИА Новости, 17.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:40 17.02.2026 (обновлено: 17:44 17.02.2026)
ВСУ атаковали три муниципалитета Белгородской области
ВСУ атаковали три муниципалитета Белгородской области
Пять мирных жителей ранены в трех муниципалитетах Белгородской области в результате ударов ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 17.02.2026
ВСУ атаковали три муниципалитета Белгородской области

В Белгородской области 5 мирных жителей получили ранения при атаке ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Пять мирных жителей ранены в трех муниципалитетах Белгородской области в результате ударов ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Три муниципалитета подверглись ударам ВСУ. Пострадали пять мирных жителей. В посёлке Майский Белгородского округа беспилотник атаковал коммерческий объект. Один мужчина получил множественные осколочные ранения головы и живота. У другого мужчины — осколочные ранения грудной клетки и бедра. У третьей пострадавшей предварительно диагностировали баротравму", - написал Гладков в Telegram-канале.

Он добавил, что в районе села Почаево Грайворонского округа при атаке FPV-дрона на автомобиль водитель получил баротравму, а также ожог руки.
По данным губернатора, в Шебекинском округе в селе Белянка дрон нанёс удар по машине. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением спины бойцы самообороны доставляют в местную больницу.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
