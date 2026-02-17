https://ria.ru/20260217/belgorod-2075027144.html
ВСУ атаковали три муниципалитета Белгородской области
ВСУ атаковали три муниципалитета Белгородской области
ВСУ атаковали три муниципалитета Белгородской области
Пять мирных жителей ранены в трех муниципалитетах Белгородской области в результате ударов ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T17:40:00+03:00
2026-02-17T17:40:00+03:00
2026-02-17T17:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
вячеслав гладков
белгородская область
БЕЛГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Пять мирных жителей ранены в трех муниципалитетах Белгородской области в результате ударов ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"Три муниципалитета подверглись ударам ВСУ. Пострадали пять мирных жителей. В посёлке Майский Белгородского округа беспилотник атаковал коммерческий объект. Один мужчина получил множественные осколочные ранения головы и живота. У другого мужчины — осколочные ранения грудной клетки и бедра. У третьей пострадавшей предварительно диагностировали баротравму", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в районе села Почаево Грайворонского округа при атаке FPV-дрона на автомобиль водитель получил баротравму, а также ожог руки.
По данным губернатора, в Шебекинском округе в селе Белянка дрон нанёс удар по машине. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением спины бойцы самообороны доставляют в местную больницу.