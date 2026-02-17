Умер писатель Дмитрий Бавильский

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Писатель Дмитрий Бавильский умер в возрасте 57 лет, сообщил литературовед Николай Подосокорский.

Бавильский был автором романов "Вавилонская библиотека" (1998), "Семейство паслёновых" (2000), "Едоки картофеля" (2001), "Ангелы на первом месте" (2002), "Нодельма" (2003), "Последняя любовь Гагарина" (2004-2007), "Красная точка" (2017). Он является лауреатом двух премий журнала "Новый мир", (2006, 2009), Премии Андрея Белого (2014), спецприза Всероссийской литературно-критической премии "Неистовый Виссарион" (2020) и других.