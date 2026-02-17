https://ria.ru/20260217/bavilskiy-2074971376.html
Умер писатель Дмитрий Бавильский
Умер писатель Дмитрий Бавильский - РИА Новости, 17.02.2026
Умер писатель Дмитрий Бавильский
Писатель Дмитрий Бавильский умер в возрасте 57 лет, сообщил литературовед Николай Подосокорский. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T15:11:00+03:00
2026-02-17T15:11:00+03:00
2026-02-17T15:11:00+03:00
челябинск
дмитрий бавильский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074970748_0:378:960:918_1920x0_80_0_0_afb3c094213360667226cc5c59f44feb.jpg
челябинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074970748_0:240:960:960_1920x0_80_0_0_1a73d57600913c2f0a5b9d6e3f37288a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинск, дмитрий бавильский
Челябинск, Дмитрий Бавильский
Умер писатель Дмитрий Бавильский
Писатель Дмитрий Бавильский умер в возрасте 57 лет
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Писатель Дмитрий Бавильский умер в возрасте 57 лет, сообщил литературовед Николай Подосокорский.
"В возрасте 57 лет в Челябинске
умер Дмитрий Владимирович Бавильский, русский писатель, литературовед, литературный и музыкальный критик, журналист", - написал он в своем Telegram-канале.
Бавильский был автором романов "Вавилонская библиотека" (1998), "Семейство паслёновых" (2000), "Едоки картофеля" (2001), "Ангелы на первом месте" (2002), "Нодельма" (2003), "Последняя любовь Гагарина" (2004-2007), "Красная точка" (2017). Он является лауреатом двух премий журнала "Новый мир", (2006, 2009), Премии Андрея Белого (2014), спецприза Всероссийской литературно-критической премии "Неистовый Виссарион" (2020) и других.