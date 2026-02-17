https://ria.ru/20260217/bavilskij-2074993060.html
Журналист Драгунский назвал причину смерти писателя Бавильского
Причиной смерти литературоведа и музыкального критика Дмитрия Бавильского стала болезнь, он скончался в больнице, сообщил РИА Новости писатель и журналист Денис РИА Новости, 17.02.2026
