Журналист Драгунский назвал причину смерти писателя Бавильского

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Причиной смерти литературоведа и музыкального критика Дмитрия Бавильского стала болезнь, он скончался в больнице, сообщил РИА Новости писатель и журналист Денис Драгунский.

"Подробностей я не знаю, но он болел. Его не было в социальных сетях пару месяцев. Он умер в больнице - это самый печальный факт", - сказал собеседник агентства.