Журналист Драгунский назвал причину смерти писателя Бавильского
16:26 17.02.2026
Журналист Драгунский назвал причину смерти писателя Бавильского
2026
дмитрий бавильский, денис драгунский, андрей белый (бориc бугаев)
Дмитрий Бавильский, Денис Драгунский, Андрей Белый (Бориc Бугаев)
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Причиной смерти литературоведа и музыкального критика Дмитрия Бавильского стала болезнь, он скончался в больнице, сообщил РИА Новости писатель и журналист Денис Драгунский.
Ранее литературовед Николай Подосокорский сообщил, что Бавильский умер в возрасте 57 лет.
"Подробностей я не знаю, но он болел. Его не было в социальных сетях пару месяцев. Он умер в больнице - это самый печальный факт", - сказал собеседник агентства.
Бавильский был автором романов "Вавилонская библиотека" (1998), "Семейство паслёновых" (2000), "Едоки картофеля" (2001), "Ангелы на первом месте" (2002), "Нодельма" (2003), "Последняя любовь Гагарина" (2004-2007), "Красная точка" (2017). Он также лауреат двух премий журнала "Новый мир", (2006, 2009), премии Андрея Белого (2014), спецприза Всероссийской литературно-критической премии "Неистовый Виссарион" (2020) и других.
 
