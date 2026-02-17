Тело Баумгертнера вывезли с британской военной базы на Кипре

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Тело бывшего главы "Уралкалия" Владислава Баумгертнера вывезли с территории британской военной базы Акротири, где делали вскрытие, рассказали РИА Новости военные.
"Я могу подтвердить, что тело было опознано и перевезено. Оно больше не в Полиции суверенных базовых зон, но мы не можем больше поделиться никакими деталями. Оно больше не у нас", — сказали в пресс-службе базы.
Баумгертнер перестал выходить на связь 7 января. Четыре дня спустя полиция Кипра начала масштабные поиски. Еще через три дня местный житель обнаружил тело неизвестного мужчины в прибрежной зоне деревни Авдиму — недалеко от места, где засекли последний сигнал телефона предпринимателя. На эту местность распространяется юрисдикция британской базы Акротири.
Похоронят Баумгертнера в Москве. Прощание состоится 21 февраля в мемориальном зале Троекуровского кладбища.
Баумгертнер возглавлял "Уралкалий" с 2005 по 2011 год. В последнее время он жил на Кипре.