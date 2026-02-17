Рейтинг@Mail.ru
Умер ветеран Великой Отечественной войны Башкиров - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:02 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/bashkirov-2075047070.html
Умер ветеран Великой Отечественной войны Башкиров
Умер ветеран Великой Отечественной войны Башкиров - РИА Новости, 17.02.2026
Умер ветеран Великой Отечественной войны Башкиров
Ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Свердловской области Виктор Башкиров умер в возрасте 99 лет в Березовском городском округе, сообщил... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T19:02:00+03:00
2026-02-17T19:02:00+03:00
происшествия
урал
свердловская область
япония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2075046768_0:68:482:339_1920x0_80_0_0_9f615a5487698b6117080edf6d1fe5fe.jpg
урал
свердловская область
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2075046768_0:56:483:418_1920x0_80_0_0_9a4dc0f09c1797a27e4dfc7b502e99a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, урал, свердловская область, япония
Происшествия, Урал, Свердловская область, Япония
Умер ветеран Великой Отечественной войны Башкиров

Ветеран ВОВ Башкиров умер в возрасте 99 лет

© Фото : Евгений Писцов/TelegramВиктор Башкиров
Виктор Башкиров - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Фото : Евгений Писцов/Telegram
Виктор Башкиров
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 фев – РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Свердловской области Виктор Башкиров умер в возрасте 99 лет в Березовском городском округе, сообщил глава муниципалитета Евгений Писцов.
"Не стало ветерана Великой Отечественной войны Виктора Васильевича Башкирова. Ему было 99 лет. Выражаю глубочайшие соболезнования семье Виктора Васильевича", – написал Писцов в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что прощание с ветераном состоится 19 февраля.
Башкиров был призван в армию осенью 1943 года, проходил службу в 53-м отдельном полку связистом. С мая 1944 года проходил службу связистом в 39-м отдельном батальоне связи на I Белорусском, II и III Прибалтийских фронтах. В 1945 году участвовал в боевых действиях против Японии.
Был награжден орденом отечественной войны II степени, медалями "За победу над Германией", "За победу над Японией".
 
ПроисшествияУралСвердловская областьЯпония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала