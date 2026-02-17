https://ria.ru/20260217/bashkirov-2075047070.html
Умер ветеран Великой Отечественной войны Башкиров
Умер ветеран Великой Отечественной войны Башкиров - РИА Новости, 17.02.2026
Умер ветеран Великой Отечественной войны Башкиров
Ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Свердловской области Виктор Башкиров умер в возрасте 99 лет в Березовском городском округе, сообщил... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T19:02:00+03:00
2026-02-17T19:02:00+03:00
2026-02-17T19:02:00+03:00
происшествия
урал
свердловская область
япония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2075046768_0:68:482:339_1920x0_80_0_0_9f615a5487698b6117080edf6d1fe5fe.jpg
урал
свердловская область
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2075046768_0:56:483:418_1920x0_80_0_0_9a4dc0f09c1797a27e4dfc7b502e99a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, урал, свердловская область, япония
Происшествия, Урал, Свердловская область, Япония
Умер ветеран Великой Отечественной войны Башкиров
Ветеран ВОВ Башкиров умер в возрасте 99 лет
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 фев – РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Свердловской области Виктор Башкиров умер в возрасте 99 лет в Березовском городском округе, сообщил глава муниципалитета Евгений Писцов.
"Не стало ветерана Великой Отечественной войны Виктора Васильевича Башкирова. Ему было 99 лет. Выражаю глубочайшие соболезнования семье Виктора Васильевича", – написал Писцов в своем Telegram-канале
.
Он уточнил, что прощание с ветераном состоится 19 февраля.
Башкиров был призван в армию осенью 1943 года, проходил службу в 53-м отдельном полку связистом. С мая 1944 года проходил службу связистом в 39-м отдельном батальоне связи на I Белорусском, II и III Прибалтийских фронтах. В 1945 году участвовал в боевых действиях против Японии
.
Был награжден орденом отечественной войны II степени, медалями "За победу над Германией", "За победу над Японией".