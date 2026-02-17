Умер ветеран Великой Отечественной войны Башкиров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 фев – РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Свердловской области Виктор Башкиров умер в возрасте 99 лет в Березовском городском округе, сообщил глава муниципалитета Евгений Писцов.

"Не стало ветерана Великой Отечественной войны Виктора Васильевича Башкирова. Ему было 99 лет. Выражаю глубочайшие соболезнования семье Виктора Васильевича", – написал Писцов в своем Telegram-канале

Он уточнил, что прощание с ветераном состоится 19 февраля.

Башкиров был призван в армию осенью 1943 года, проходил службу в 53-м отдельном полку связистом. С мая 1944 года проходил службу связистом в 39-м отдельном батальоне связи на I Белорусском, II и III Прибалтийских фронтах. В 1945 году участвовал в боевых действиях против Японии