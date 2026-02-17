В Британии может появиться альтернатива Visa и Mastercard, пишет Guardian

"Руководители британских банков проведут свою первую встречу, чтобы разработать национальную альтернативу Visa и Mastercard на фоне растущих опасений по поводу способности Дональда Трампа отключить платежные системы, принадлежащие США", — говорится в статье со ссылкой на осведомленные источники.

При этом Лондон избрал менее агрессивную позицию, чем Евросоюз, — Visa и Mastercard тоже примут участие в инициативе, утверждает газета.

На прошлой неделе глава консорциума European Payments Initiative Мартина Ваймерт призвала Европу срочно сократить зависимость от Visa и Mastercard и создать собственные трансграничные альтернативы. По ее словам, доминирование американских компаний в сфере карточных платежей представляет риски для финансового суверенитета ЕС в условиях напряженности на международной арене. Сейчас на Visa и Mastercard приходится около двух третей всех операций в еврозоне, а 13 стран объединения не имеют собственных платежных систем.