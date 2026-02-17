В Британии может появиться альтернатива Visa и Mastercard, пишет Guardian

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Британские банки намерены ускорить создание национальной альтернативы американским платежным системам Visa и Mastercard, пишет газета The Guardian.
"Руководители британских банков проведут свою первую встречу, чтобы разработать национальную альтернативу Visa и Mastercard на фоне растущих опасений по поводу способности Дональда Трампа отключить платежные системы, принадлежащие США", — говорится в статье со ссылкой на осведомленные источники.
По информации издания, совещание запланировали на 19 февраля, председательствовать будет гендиректор Barclays Вим Мару.
Сейчас практически 95 процентов британских транзакций производятся при помощи Visa и Mastercard. Как отмечает The Guardian, идея разработки собственной платежной системы обсуждается в Великобритании уже много лет, но этот вопрос стал особенно актуальным из-за притязаний Трампа на Гренландию.
При этом Лондон избрал менее агрессивную позицию, чем Евросоюз, — Visa и Mastercard тоже примут участие в инициативе, утверждает газета.
На прошлой неделе глава консорциума European Payments Initiative Мартина Ваймерт призвала Европу срочно сократить зависимость от Visa и Mastercard и создать собственные трансграничные альтернативы. По ее словам, доминирование американских компаний в сфере карточных платежей представляет риски для финансового суверенитета ЕС в условиях напряженности на международной арене. Сейчас на Visa и Mastercard приходится около двух третей всех операций в еврозоне, а 13 стран объединения не имеют собственных платежных систем.
