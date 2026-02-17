Рейтинг@Mail.ru
Заботкин рассказал, когда Центробанк вернется к нейтральной ДКП - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:44 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/bank-2074913706.html
Заботкин рассказал, когда Центробанк вернется к нейтральной ДКП
Заботкин рассказал, когда Центробанк вернется к нейтральной ДКП - РИА Новости, 17.02.2026
Заботкин рассказал, когда Центробанк вернется к нейтральной ДКП
Банк России вернется к нейтральной денежно-кредитной политике в течение 2027 года, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T11:44:00+03:00
2026-02-17T11:44:00+03:00
экономика
алексей заботкин
центральный банк рф (цб рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993437408_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_a9e0da89039e865268d26d33d9dbebcc.jpg
https://ria.ru/20260213/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993437408_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_e02e90fe17c151c36530ea0b4b8ffc25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Алексей Заботкин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
Заботкин рассказал, когда Центробанк вернется к нейтральной ДКП

Заботкин: ЦБ вернется к нейтральной денежно-кредитной политике в течение 2027 г

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ИННОПОЛИС, 17 фев - РИА Новости. Банк России вернется к нейтральной денежно-кредитной политике в течение 2027 года, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин.
«
"В течение 2027 года в нейтральный диапазон ставка вернется", - сказал он журналистам в кулуарах научной конференции "Макромастерская: актуальные вопросы макроэкономики и перспективные направления регионального экономического анализа".
Нейтральная ключевая ставка составляет 7,5-8,5% в номинальном выражении.
Ключевая ставка Банка России 13 февраля 2026
Ключевая ставка ЦБ России: что это, зачем нужна и на что влияет
13 февраля, 13:48
 
ЭкономикаАлексей ЗаботкинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала