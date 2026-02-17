https://ria.ru/20260217/bank-2074913706.html
Заботкин рассказал, когда Центробанк вернется к нейтральной ДКП
Заботкин рассказал, когда Центробанк вернется к нейтральной ДКП - РИА Новости, 17.02.2026
Заботкин рассказал, когда Центробанк вернется к нейтральной ДКП
Банк России вернется к нейтральной денежно-кредитной политике в течение 2027 года, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T11:44:00+03:00
2026-02-17T11:44:00+03:00
2026-02-17T11:44:00+03:00
экономика
алексей заботкин
центральный банк рф (цб рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993437408_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_a9e0da89039e865268d26d33d9dbebcc.jpg
https://ria.ru/20260213/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993437408_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_e02e90fe17c151c36530ea0b4b8ffc25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Алексей Заботкин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
Заботкин рассказал, когда Центробанк вернется к нейтральной ДКП
Заботкин: ЦБ вернется к нейтральной денежно-кредитной политике в течение 2027 г