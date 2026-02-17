Рейтинг@Mail.ru
Румынские ученые нашли древний штамм бактерий, устойчивый к антибиотикам - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
12:43 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/bakterii-2074928825.html
Румынские ученые нашли древний штамм бактерий, устойчивый к антибиотикам
Румынские ученые нашли древний штамм бактерий, устойчивый к антибиотикам - РИА Новости, 17.02.2026
Румынские ученые нашли древний штамм бактерий, устойчивый к антибиотикам
Румынские ученые обнаружили в пещере Скэришоара устойчивый к современным антибиотикам штамм бактерий, который находился в ледяном пласте возрастом около пяти... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T12:43:00+03:00
2026-02-17T12:43:00+03:00
наука
бухарест
румыния
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591554327_0:172:3066:1897_1920x0_80_0_0_8e17a8de9f2caeb7617e95fe77b8d640.jpg
https://ria.ru/20260211/antibiotiki--2073517945.html
бухарест
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591554327_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_f721eb1a458334ce103e04072a1e4731.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бухарест, румыния
Наука, Бухарест, Румыния
Румынские ученые нашли древний штамм бактерий, устойчивый к антибиотикам

В пещере в Румынии нашли устойчивый к современным антибиотикам штамм бактерий

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудник в лаборатории
Сотрудник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Сотрудник в лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Румынские ученые обнаружили в пещере Скэришоара устойчивый к современным антибиотикам штамм бактерий, который находился в ледяном пласте возрастом около пяти тысяч лет, следует из исследования, опубликованного в научном журнале Frontiers in Microbiology.
«
"Когда исследователи изучили штамм бактерий, обнаруженный в 5000-летних слоях пещерного льда, они обнаружили, что он устойчив к 10 современным антибиотикам и содержит еще больше генов, связанных с устойчивостью", - говорится в релизе журнала.
Речь идет о штамме бактерий Psychrobacter SC65A.3, найденном в ледяной пещере Скаришоара. По словам автора исследования доктора Кристины Пуркарев из Института биологии Бухареста Румынской академии наук найденный штамм также способен подавлять рост нескольких основных устойчивых к антибиотикам супербактерий.
Производство медикаментов - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Антибиотики на страже здоровья: почему мир не может от них отказаться
11 февраля, 10:30
 
НаукаБухарестРумыния
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала