Румынские ученые нашли древний штамм бактерий, устойчивый к антибиотикам

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Румынские ученые обнаружили в пещере Скэришоара устойчивый к современным антибиотикам штамм бактерий, который находился в ледяном пласте возрастом около пяти тысяч лет, следует из исследования, опубликованного в научном журнале Frontiers in Microbiology.
«
"Когда исследователи изучили штамм бактерий, обнаруженный в 5000-летних слоях пещерного льда, они обнаружили, что он устойчив к 10 современным антибиотикам и содержит еще больше генов, связанных с устойчивостью", - говорится в релизе журнала.
Речь идет о штамме бактерий Psychrobacter SC65A.3, найденном в ледяной пещере Скаришоара. По словам автора исследования доктора Кристины Пуркарев из Института биологии Бухареста Румынской академии наук найденный штамм также способен подавлять рост нескольких основных устойчивых к антибиотикам супербактерий.
Антибиотики на страже здоровья: почему мир не может от них отказаться
11 февраля, 10:30