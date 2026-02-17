https://ria.ru/20260217/bagai-2074961747.html
Представитель МИД рассказал, сколько продляться переговоры Ирана и США
Переговоры Ирана и США могут продлиться еще около двух часов, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. РИА Новости, 17.02.2026
