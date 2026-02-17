Рейтинг@Mail.ru
Бабушкина: свердловские депутаты утвердили льготные ставки налогов
17.02.2026
Свердловская область
Свердловская область
 
13:02 17.02.2026
Бабушкина: свердловские депутаты утвердили льготные ставки налогов
Бабушкина: свердловские депутаты утвердили льготные ставки налогов
Пониженные налоговые ставки и условия их применения для плательщиков, осуществлявших деятельность по упрощенной схеме, продлили в Свердловской области на 2026... РИА Новости, 17.02.2026
свердловская область, людмила бабушкина
Свердловская область, Людмила Бабушкина
Бабушкина: свердловские депутаты утвердили льготные ставки налогов

Людмила Бабушкина
Людмила Бабушкина. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пониженные налоговые ставки и условия их применения для плательщиков, осуществлявших деятельность по упрощенной схеме, продлили в Свердловской области на 2026 год, сообщила председатель Законодательного Собрания региона Людмила Бабушкина.
Депутаты приняли областной закон во вторник на заседании регпарламента под председательством Бабушкиной.
"Мы продлили сроки льготного налогообложения для налогоплательщиков упрощенной системы на 2026 год. Знаю, что предприниматели беспокоились по этому поводу, сейчас повода для беспокойства нет. Действие закона распространяется на весь год. Мы всегда поддерживали бизнес своими законами, будем работать в этом направлении и дальше", – приводит пресс-служба Заксобрания слова Бабушкиной.
Закон вступит в силу со дня его официального опубликования. Действие нормативно-правового акта будет распространяться на отношения, которые связаны с применением упрощенной системы налогообложения, возникшие с 1 января 2026 года.
Место уничтоженного захоронения времен Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Свердловские волонтеры, ищущие захоронения времен ВОВ, получат поддержку
12 февраля, 16:05
 
