Бабушкина: свердловские депутаты утвердили льготные ставки налогов

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пониженные налоговые ставки и условия их применения для плательщиков, осуществлявших деятельность по упрощенной схеме, продлили в Свердловской области на 2026 год, сообщила председатель Законодательного Собрания региона Людмила Бабушкина.

"Мы продлили сроки льготного налогообложения для налогоплательщиков упрощенной системы на 2026 год. Знаю, что предприниматели беспокоились по этому поводу, сейчас повода для беспокойства нет. Действие закона распространяется на весь год. Мы всегда поддерживали бизнес своими законами, будем работать в этом направлении и дальше", – приводит пресс-служба Заксобрания слова Бабушкиной.