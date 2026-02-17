https://ria.ru/20260217/babushkina-2074934098.html
Бабушкина: свердловские депутаты утвердили льготные ставки налогов
Бабушкина: свердловские депутаты утвердили льготные ставки налогов - РИА Новости, 17.02.2026
Бабушкина: свердловские депутаты утвердили льготные ставки налогов
Пониженные налоговые ставки и условия их применения для плательщиков, осуществлявших деятельность по упрощенной схеме, продлили в Свердловской области на 2026... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T13:02:00+03:00
2026-02-17T13:02:00+03:00
2026-02-17T13:02:00+03:00
свердловская область
свердловская область
людмила бабушкина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001521075_0:131:3060:1852_1920x0_80_0_0_bbd8e15885782a859ab03caaf53647c9.jpg
https://ria.ru/20260212/ekaterinburg-2073945189.html
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001521075_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_4e47dff31e7e216d16718febf8d1daa3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
свердловская область, людмила бабушкина
Свердловская область , Свердловская область, Людмила Бабушкина
Бабушкина: свердловские депутаты утвердили льготные ставки налогов
Бабушкина: свердловские депутаты утвердили ставку налогов по упрощенной схеме
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пониженные налоговые ставки и условия их применения для плательщиков, осуществлявших деятельность по упрощенной схеме, продлили в Свердловской области на 2026 год, сообщила председатель Законодательного Собрания региона Людмила Бабушкина.
Депутаты приняли областной закон во вторник на заседании регпарламента под председательством Бабушкиной.
"Мы продлили сроки льготного налогообложения для налогоплательщиков упрощенной системы на 2026 год. Знаю, что предприниматели беспокоились по этому поводу, сейчас повода для беспокойства нет. Действие закона распространяется на весь год. Мы всегда поддерживали бизнес своими законами, будем работать в этом направлении и дальше", – приводит пресс-служба Заксобрания слова Бабушкиной.
Закон вступит в силу со дня его официального опубликования. Действие нормативно-правового акта будет распространяться на отношения, которые связаны с применением упрощенной системы налогообложения, возникшие с 1 января 2026 года.