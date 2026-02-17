Рейтинг@Mail.ru
Зеленский якобы поручил в Женеве поднять вопрос о встрече с Путиным - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:07 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/axios-2075075320.html
Зеленский якобы поручил в Женеве поднять вопрос о встрече с Путиным
Зеленский якобы поручил в Женеве поднять вопрос о встрече с Путиным - РИА Новости, 17.02.2026
Зеленский якобы поручил в Женеве поднять вопрос о встрече с Путиным
Владимир Зеленский заявил, что поручил поднять вопрос о своей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на переговорах в Женеве, сообщает издание Axios. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T23:07:00+03:00
2026-02-17T23:07:00+03:00
в мире
женева (город)
россия
москва
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2072019494_0:43:3071:1770_1920x0_80_0_0_153ffc9629942799b788a00db7721606.jpg
https://ria.ru/20260217/zelenskiy-2075073973.html
женева (город)
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2072019494_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_b0fd76fb497a395361ed9dede7053d69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, женева (город), россия, москва, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Женева (город), Россия, Москва, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Зеленский якобы поручил в Женеве поднять вопрос о встрече с Путиным

Axios: Зеленский якобы поручил на переговорах поднять вопрос о встрече с Путиным

© AP Photo / Sergei GritsВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Sergei Grits
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что поручил поднять вопрос о своей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на переговорах в Женеве, сообщает издание Axios.
Путин ранее заявил, что, если Зеленский готов к встрече, то пусть приезжает в Москву. Зеленский отказался от этого предложения, при этом противоречиво заявил, что готов к встрече "в любом формате".
"Зеленский вновь заявил, что лучший способ найти путь к прорыву по территориальному вопросу - его личная встреча с Путиным. Он сообщил, что сказал своей команде поднять вопрос будущей встречи на уровне лидеров в Женеве", – пишет издание.
Новый раунд переговоров между РФ, США и Украиной проходит в Женеве 17-18 февраля.
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Зеленский утверждает, что украинцы не простят вывод войск ВСУ из Донбасса
Вчера, 22:57
 
В миреЖенева (город)РоссияМоскваВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала