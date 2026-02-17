https://ria.ru/20260217/axios-2075075320.html
Зеленский якобы поручил в Женеве поднять вопрос о встрече с Путиным
Владимир Зеленский заявил, что поручил поднять вопрос о своей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на переговорах в Женеве, сообщает издание Axios. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T23:07:00+03:00
в мире
женева (город)
россия
москва
владимир зеленский
владимир путин
женева (город)
россия
москва
