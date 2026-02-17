Рейтинг@Mail.ru
"АвтоВАЗ" ожидает снижения продаж новых Lada в феврале - РИА Новости, 17.02.2026
"АвтоВАЗ" ожидает снижения продаж новых Lada в феврале
"АвтоВАЗ" ожидает снижения продаж новых Lada в феврале - РИА Новости, 17.02.2026
"АвтоВАЗ" ожидает снижения продаж новых Lada в феврале
"АвтоВАЗ" по итогам февраля ожидает снижения продаж новых автомобилей Lada более чем на 15% от запланированного объема, надеется реализовать чуть более 20 тысяч РИА Новости, 17.02.2026
россия
"АвтоВАЗ" ожидает снижения продаж новых Lada в феврале

"АвтоВАЗ" ожидает снижения продаж новых Lada на 15% в феврале

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. "АвтоВАЗ" по итогам февраля ожидает снижения продаж новых автомобилей Lada более чем на 15% от запланированного объема, надеется реализовать чуть более 20 тысяч машин, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов в кулуарах форума "Неделя российского бизнеса".
"Январь мы прошли примерно так же, может даже чуть хуже, чем январь 2025 года, и февраль тоже идет сегодня по более низкой, консервативной, если можно так сказать, траектории. Мы уже скорректировали наши планы продаж на февраль, причем скорректировали существенно - минимум на 15%. Но даже с учетом этой корректировки мы по темпам продаж сегодня не выходим на плановую траекторию", - сказал он.
"Надеюсь, что больше 20 тысяч", - обозначил Соколов ожидания от итогов продаж новых Lada в феврале.
Глава "АвтоВАЗа" подчеркнул, что изменить ситуацию на рынке "в лучшую сторону" могут только "кардинальные изменения". Он не уточнил, о каких именно изменениях идет речь, но подчеркнул, что даже снижение ЦБ РФ ключевой ставки на 0,5 процентного пункта в пятницу пока не дало ощутимых результатов.
Соколов отметил, что прошла только половина месяца, и заявил, что "АвтоВАЗ" совместно с дилерами Lada и дочерним "Авто Финанс Банком" будет искать возможности активизировать продажи и предложить покупателям какие-то стимулирующие программы.
Он добавил, что в компании наблюдают интерес со стороны покупателей и поток обращений и заявок на рассмотрение покупки, но лишь малая их часть трансформируется в конкретные продажи.
"Возможно, сказывается эффект от изменений налоговой политики, от ужесточения правила выдачи кредитования. Мы видим серьезную просадку по объемам выдачи кредитов, а ведь две трети покупок, если не больше, осуществляется именно в кредит, и это тоже сыграло свою негативную роль", - предположил Соколов.
По данным "АвтоВАЗа", в феврале продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей Lada в России сократились на 4% в годовом выражении и составили 26,7 тысячи машин. При этом по сравнению с январем того же года результат вырос на 28%.
В текущем году производитель не публиковал собственных данных о продажах по итогам января, но, по информации агентства "Автостат", реализация легковых версий Lada снизилась почти на 29% в годовом выражении и составила 19,6 тысячи машин.
