В Сиднее мужчина напал с ножом на людей, убив одного и ранив двоих

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Мужчина напал с ножом на людей на улице на западе Сиднея, в результате нападения один человек погиб, еще двое получили тяжелые ранения и сейчас борются за жизнь, мужчину, предположительно совершившего нападение, арестовали, полиция начала расследование и выяснение обстоятельств произошедшего, передает австралийский телеканал 9news со ссылкой на данные полиции.

"Мужчина задержан после нападения с ножом на оживленной торговой улице в западном Сиднее , в результате которого один человек погиб и еще двое получили тяжелые ранения",- передает 9news.

По информации полиции, на которую ссылается местный телеканал, нападение с ножом было совершено около 10 часов утра по местному времени (около 2.00 мск) , неизвестный мужчина сначала атаковал двоих людей внутри мини-маркета, а затем еще одного человека - на улице возле магазина. Полиция полагает, что жертвы нападавшего не были знакомы между собой.

Мужчина в возрасте 30 лет, получивший ранение на улице, скончался на месте, его личность на данный момент пока не установлена. Двое других – 22-летний мужчина, получивший ножевое ранение в шею, и 47-летняя женщина, получившая ранения в грудь и в живот, – были доставлены в ближайшую больницу и сейчас находятся в критическом состоянии.