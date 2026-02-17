Рейтинг@Mail.ru
В Сиднее мужчина напал с ножом на людей, убив одного и ранив двоих - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:48 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/avstraliya-2074981152.html
В Сиднее мужчина напал с ножом на людей, убив одного и ранив двоих
В Сиднее мужчина напал с ножом на людей, убив одного и ранив двоих - РИА Новости, 17.02.2026
В Сиднее мужчина напал с ножом на людей, убив одного и ранив двоих
Мужчина напал с ножом на людей на улице на западе Сиднея, в результате нападения один человек погиб, еще двое получили тяжелые ранения и сейчас борются за... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T15:48:00+03:00
2026-02-17T15:48:00+03:00
в мире
сидней
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959130564_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_9d9f37871e6b5d5dec0d2549f4093fbd.jpg
https://ria.ru/20260215/nozh-2074547416.html
https://ria.ru/20260216/frantsiya-2074791163.html
сидней
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959130564_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1f34cea2f96e03b01fa1f8fa11fc6087.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сидней
В мире, Сидней
В Сиднее мужчина напал с ножом на людей, убив одного и ранив двоих

9news: в Сиднее мужчина напал с ножом на людей, убив одного и ранив двоих

© AP Photo / Rick RycroftПолиция в Австралии
Полиция в Австралии - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Rick Rycroft
Полиция в Австралии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Мужчина напал с ножом на людей на улице на западе Сиднея, в результате нападения один человек погиб, еще двое получили тяжелые ранения и сейчас борются за жизнь, мужчину, предположительно совершившего нападение, арестовали, полиция начала расследование и выяснение обстоятельств произошедшего, передает австралийский телеканал 9news со ссылкой на данные полиции.
"Мужчина задержан после нападения с ножом на оживленной торговой улице в западном Сиднее, в результате которого один человек погиб и еще двое получили тяжелые ранения",- передает 9news.
Полиция в Германии - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
В Германии мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса
15 февраля, 18:54
По информации полиции, на которую ссылается местный телеканал, нападение с ножом было совершено около 10 часов утра по местному времени (около 2.00 мск) , неизвестный мужчина сначала атаковал двоих людей внутри мини-маркета, а затем еще одного человека - на улице возле магазина. Полиция полагает, что жертвы нападавшего не были знакомы между собой.
Мужчина в возрасте 30 лет, получивший ранение на улице, скончался на месте, его личность на данный момент пока не установлена. Двое других – 22-летний мужчина, получивший ножевое ранение в шею, и 47-летняя женщина, получившая ранения в грудь и в живот, – были доставлены в ближайшую больницу и сейчас находятся в критическом состоянии.
Полиция прибыла на место происшествия в течение нескольких минут, сейчас улица, где произошел инцидент, оцеплена. Предполагаемый нападавший - 25-летний мужчина - был арестован на соседней улице. Ожидается, что он предстанет перед судом в ближайшие несколько дней. Подозреваемый в нападении известен полиции мелкими преступлениями и рядом инцидентов, связанных с психическим здоровьем.
Французские полицейские - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
В Париже неизвестные нанесли свастику и призывы к убийству на памятник
16 февраля, 19:21
 
В миреСидней
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала