ВСУ осознанно атаковали центр для детей в Херсонской области, заявил Гуров

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Украинские войска проявили бесчеловечность, осознанно подвергая атакам центр для детей и молодежи в творческом поселке Счастливцево в Херсонской области, заявил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.
Во вторник губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска нанесли за последние сутки множественные удары по гражданской инфраструктуре региона. В частности, по его словам, подверглись атакам соцобъекты и жилые дома в ряде населенных пукнтов, в том числе в Счастливцево.
"Страшные кадры. Но их должен увидеть каждый. Творческий посёлок Счастливцево, Херсонская область. ВСУ во второй раз ударили по центру для детей и молодёжи. Разрушения колоссальные. Чудом никто не пострадал. Зная, что место посещают молодые ребята, противник не проявляет никакой человечности. Бьёт по детям. Всё это ясно показывает: для них здесь чужие люди и чужая земля", - написал Гуров в своем Telegram-канале.
Глава Росмолодежи назвал центр для детей и молодежи уникальным и заверил, что его восстановят.