ВСУ осознанно атаковали центр для детей в Херсонской области, заявил Гуров

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Украинские войска проявили бесчеловечность, осознанно подвергая атакам центр для детей и молодежи в творческом поселке Счастливцево в Херсонской области, заявил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

Глава Росмолодежи назвал центр для детей и молодежи уникальным и заверил, что его восстановят.