На Кубани два человека пострадали при атаке БПЛА

Из-за падения обломков дрона в Краснодарском крае два человека получили ранения, сообщили в местном оперштабе. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T03:05:00+03:00
2026-02-17T03:05:00+03:00
2026-02-17T03:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
северский район
краснодарский край
северский район
