На Кубани два человека пострадали при атаке БПЛА

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Из-за падения обломков дрона в Краснодарском крае два человека получили ранения, сообщили в местном оперштабе.

При этом повреждения получили четыре частных дома. В двух из них произошло возгорание, спасатели занимаются его тушением.