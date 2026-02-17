Рейтинг@Mail.ru
На Кубани два человека пострадали при атаке БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:05 17.02.2026 (обновлено: 03:47 17.02.2026)
На Кубани два человека пострадали при атаке БПЛА
На Кубани два человека пострадали при атаке БПЛА - РИА Новости, 17.02.2026
На Кубани два человека пострадали при атаке БПЛА
Из-за падения обломков дрона в Краснодарском крае два человека получили ранения, сообщили в местном оперштабе. РИА Новости, 17.02.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
северский район
краснодарский край
северский район
происшествия, краснодарский край, северский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Краснодарский край, Северский район
На Кубани два человека пострадали при атаке БПЛА

На Кубани два человека пострадали из-за падения обломков БПЛА

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Из-за падения обломков дрона в Краснодарском крае два человека получили ранения, сообщили в местном оперштабе.
"Из-за падения обломков в результате атаки БПЛА в поселке Ильском Северского района пострадали два человека", — говорится в его в Telegram-канале.
Раненых быстро госпитализировали. Им оказывают необходимую помощь.
При этом повреждения получили четыре частных дома. В двух из них произошло возгорание, спасатели занимаются его тушением.
